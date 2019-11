Während viele Gemeinden am Land lange und oft vergeblich nach Hausärzten suchen, handelte man in Retzbach schnell und schuf entsprechende Anreize. Nach einer Bauzeit von nur fünf Monaten kann Allgemeinmedizinerin Sandra Sprung schon ab Donnerstag in dem neuen und modernen Arzthaus in der Dr. Seebauer-Straße in Unterretzbach praktizieren. Auf rund 180 m² hat die Gemeinde Platz für zwei Behandlungsräume, ein Besprechungszimmer, ein Labor, sowie eine großzügige Hausapotheke geschaffen.

Letztere bleibt jedoch vorerst noch leer, da trotz der inzwischen nachgewiesenen Entfernung von mehr als sechs Kilometern zur nächsten öffentlichen Apotheke noch keine Bewilligung erteilt wurde. Einsprüche würden dies noch verzögern, „heuer ist wahrscheinlich nicht mehr damit zu rechnen“, befürchtet Sandra Sprung.

Von ihrer neuen Ordination ist sie jedoch begeistert. Alles entspreche den neuesten Standards. Man sei „von der alten Volksschule“, wo sich die Ordination bisher befand, „jetzt schon im Jahr 2030 angekommen“, ist sie überzeugt noch lange bestens gerüstet zu sein.

Gemeinde investierte rund 650.000 Euro

Bei der Planung mit Baumeister Erich Buda gab man der Medizinerin die Möglichkeit sich intensiv einzubringen, um ein möglichst praktikables Haus mit kurzen Wegen zu entwerfen. Gebaut wurde schließlich von der örtlichen Firma Karasek, die den Bau „zur vollsten Zufriedenheit und mit großem Ehrgeiz“ in nur fünf Monaten umgesetzt habe, wie Bürgermeister Manfred Nigl bei der Eröffnung lobt.

Die Gemeinde investierte samt Planung rund 650.000 Euro in das neue Arzthaus – ganz ohne Zuschüsse von Land oder Bund – und wird die Räumlichkeiten an die Ärztin vermieten.

Kein kleiner Betrag für eine Gemeinde mit nur knapp über 1.000 Einwohnern. Doch während Handojo Soeparno bis März nur eine Nebenordination in Retzbach führte, befindet sich mit Sandra Sprung nun eine volle Kassenarztstelle für Allgemeinmedizin sowie eine Fachärztin für Innere Medizin in Unterretzbach. Eine Nebenordination in Retz, wie dies ursprünglich angedacht war, sei inzwischen nicht mehr geplant.

Doch viele Patienten kämen bereits jetzt aus Retz – auch mit dem Zug, was durch den neuen Standort neben dem Bahnhof und die bald verkürzten Intervalle noch einfacher werden dürfte.