Unterretzbach Südmährer erinnerten an Geschichte und gedachten Vertriebenen

Das Totengedenken mit Kranzniederlegung, umrahmt von vier Fahnenabordnungen. Kranzträger (v.l.) Albert Kisling und Bernhard Siegl mit Prälat Karl Rühringer (vorne). Foto: Wolfgang Hanousek

Werbung Sag`s mit der NÖN Glückwünsche, Danksagungen oder Jubiläen

D ie Südmährer luden zum Heimatdenkmal in Unterretzbach, um der Vertreibung zu gedenken, aber auch, um für Frieden zu beten. „Wir halten an der Tradition fest“, sagte der Obmann des Kulturverbands der Südmährer in Österreich.

Die Südmährer luden traditionell am Marienfeiertag zum Südmährertreffen beim Heimatdenkmal in Unterretzbach ein. Sie gedachten der Ungerechtigkeit der Vertreibung der Südmährer, baten zugleich aber auch für Frieden und Völkerverständigung. Hans-Günther Grech, Obmann des Kulturverbands der Südmährer in Österreich, begrüßte etwa 80 Gäste, die, weil es die Sonne besonders gut meinte, alle im Schatten gewandert waren. Domdekan Prälat Karl Rühringer, der selbst aus Südmähren stammt, feierte die Gedenkmesse mit den Besuchern. Feierlicher Aufputz waren vier Fahnenabordnungen und die musikalische Festgestaltung übernahm das Ensemble „wein4tler brass“. Nach der Festmesse wurde beim Totengedenken an die verstorbenen Südmährer gedacht und mit der Kranzniederlegung und einem darauffolgenden Segen die Feier abgeschlossen. Vollbild Mehr aus Hollabrunn Unterretzbach Südmährer erinnerten an Geschichte und gedachten Vertriebenen Hart-Aschendorf „Unbeschreibliche Gaude“: Sautröge unterwegs im neuen Landschaftsteich Waldbad Hardegg Abkühlen, Freunde treffen und entspannen Mehr Top-Stories Abstimmung Bezirk Melk als Schnitzelhochburg von Niederösterreich Frequency Freitag Ein weiterer heißer Festivaltag geht in die Abendstunden Hohe Kreditkosten Babler und Hergovich fordern Zinspreis-Stopp FB Etwa 80 Gäste nahmen am Gedenkgottesdienst, zelebriert von emer. Domdekan Prälat Karl Rühringer, teil. Südmährertreffen 2023 Das Ensemble wein4tler brass umrahmte musikalisch die Festmesse. Südmährertreffen 2023 Organisator Hans-Günther Grech mit Gattin. 1 /5 Foto: Wolfgang Hanousek Foto: Wolfgang Hanousek Foto: Wolfgang Hanousek Foto: Wolfgang Hanousek Foto: Wolfgang Hanousek Anzeige Unterretzbach Südmährer erinnerten an Geschichte und gedachten Vertriebenen . Die Südmährer luden zum Heimatdenkmal in Unterretzbach, um der Vertreibung zu gedenken, aber auch, um für Frieden zu beten. „Wir halten an der Tradition fest“, sagte der Obmann des Kulturverbands der Südmährer in Österreich. Gut untergebracht fühlten sich die Gäste beim anschließenden Mittagstisch beim Sonnenheurigen Schleinzer-Hollweger in Unterretzbach, wo noch lange über Vergangenes und Gemeinsames gesprochen wurde. Grech auf die Frage, wie es weitergehen soll: „Wir werden an der Tradition festhalten, auch wenn wir uns bewusst sind, dass jedes Jahr weniger Zeitzeugen bei der Veranstaltung dabei sein werden.“ Seitens der Gemeinde Retzbach richtete Reinhold Griebler Grußworte an die Festgemeinde und stellte fest, dass seit der Grenzöffnung im Jahr 1989 durchaus eine Annäherung und respektvoller Umgang beider Nationen festgestellt werden kann.