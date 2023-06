Nationalpark Thayatal hat jetzt seine eigene Symphonie

Mit der Festspiel-Fanfare von Daniel Muck, der sich über zahlreiche musikinteressierte Besucher freute, wurde das Festival eröffnet. Das Ambiente beim Nationalparkhaus Hardegg sorgte für eine tolle Kulisse als natürlicher Konzertsaal. Unter den Gästen waren unter anderen der Retzer Bürgermeister Stefan Lang, Stadtamtsdirektorin Margit Müller, Nationalparkdirektor Christian Übl, Viertelfestival-Leiter Stephan Gartner, Vizebürgermeister Jürgen Kühlmayer und viele Bekannte aus der Musik- und Nationalparkszene.

Höhepunkt war die Uraufführung der Symphonie Nr. 2 „Nationalpark“ von Daniel Muck mit dem Jugendchor der Musikschule Retzer Land und dem Projektchor der Grenzlandkapelle Hardegg. Die Symphonie ist in vier Sätzen komponiert. Der erste Satz behandelt kritisch unseren derzeitigen Umgang mit der Natur, er ist von eher düsteren Klängen dominiert. Der zweite Satz schildert Mucks ersten Eindruck, als er in diese Region kam: grün, blühend, traumhaft.

Der letzte Satz als positiver Blick in die Zukunft

Der dritte Satz repräsentiert die Schönheit des Nationalparks an der Thaya: die Ruhe im Wald und das Dahinfließen des Wassers. Der vierte Satz befasst sich mit einem positiven Blick in die Zukunft, was man aus der jetzigen Situation machen sollte, wie man vorhandene Ressourcen bündeln und in ein sinnvolles Miteinander führen kann. Wie bereits zuvor kommen hier wieder ein großer Chor und Zitate berühmter Persönlichkeiten zum Einsatz.

Das Werk ist speziell für die Waldviertler Symphoniker, den Jugendchor der Musikschule Retzer Land und einen Projektchor der Grenzlandkapelle Hardegg komponiert und ist ein großes Gemeinschaftsprojekt. Für die Uraufführung ernteten Daniel Muck und alle Mitwirkenden langanhaltenden Applaus.

Als weiteres Schmankerl wurde das Concerto für Steirische Harmonika von Daniel Muck mit dem Solisten Michael Uhr auf der „Steirischen“ zum Besten gegeben. Der Nationalpark-Marsch, ein Auftragswerk von Johann Pausackerl 2010 geschrieben und durch Muck für symphonisches Orchester arrangiert, bildete als Zugabe den Abschluss des gelungenen Konzertabends.

Die Einzigartigkeit der Aufführung wurde von einem Besucher mit der Aussage festgehalten: „Die Aufführung in der Natur, durch Untermalung von echtem Vogelgezwitscher, kann in einem Konzertsaal nicht getoppt werden.“