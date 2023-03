Reise-Experten raten: „Jetzt buchen, oder flexibel sein“

Über 85 Prozent der Niederösterreicher und Burgenländer planen im Jahr 2023 eine Reise. Im Vorjahr waren Badeurlaube und Städtereisen besonders beliebt, dieses Jahr gibt die Mehrheit (53 %) an, einen Urlaub am Meer zu planen. Zwei Drittel der Befragten beabsichtigen, in Österreich zu entspannen. Dass die allgemeine Reiselust zunimmt, merken auch die Reisebüros im Bezirk Hollabrunn.

„Der Mittelmeerraum ist der Klassiker, der kommt immer gut an“, merkt Doris Gruber-Schneider von Schneider-Reisen in Pulkau. Die Reiseziele Spanien, Griechenland und Italien erfreuen sich besonderer Beliebtheit. Vor Flugreisen schrecken die Menschen nun nicht mehr zurück: „Gerne fahren die Kunden auch in die Nordländer oder unternehmen eine Kreuzfahrt.“ Busreisen sind ebenfalls „voll im Trend“, egal ob kurze Reisen in Österreich oder weitere Fahrten ins Ausland.

Die Geschäftsführerin ist mit der Buchungslage jedenfalls zufrieden und sagt: „Es ist schön, zu sehen, dass die Leute wieder unternehmungslustig sind.“ Generell habe sich das Buchungsverhalten stark geändert. Es sei insgesamt sehr kurzfristig, wenngleich Kunden, die etwas Bestimmtes haben möchten, meist frühzeitig vorbeischauen, da sie wissen, dass die Verfügbarkeit sonst nicht mehr gegeben ist, so Gruber-Schneider.

Griechenland zeichnet sich als Top-Favorit ab

Daniela Kastner-Fibi vom Reisebüro Columbus Reisen in Hollabrunn erkennt am Buchungsverhalten der Kunden unter anderem, dass die Malediven eine der begehrtesten Destinationen in der Wintersaison waren. Sehr viele Kunden entschieden sich für einen Urlaub auf den Inseln im Indischen Ozean. „Für den Sommerurlaub zeichnet sich ab, dass Griechenland wieder einmal Top-Favorit unserer Kunden sein wird“, so Kastner-Fibi.

Hier sind ganz besonders die kleinen griechischen Inseln wie Paros, Kefalonia oder Skiathos beliebt. Auf eine Flugreise werde trotz der steigenden Kosten nicht unbedingt verzichtet, eher wird die Aufenthaltsdauer dem Budget angepasst. Abseits der Schulferien seien der Mai und September als Reisezeit beliebt, da dort zum Teil Nebensaisonpreise gelten und das Wetter im Mittelmeerraum noch sehr angenehm ist, weiß die Reisebüroassistentin.

Weniger Flugbetrieb, reiselustige Nachbarn

Auch sie merke seit der Pandemie gewisse Änderungen im Kundenverhalten, die unter anderem eben die kürzere Reisedauer betreffen. Allen, die heuer eine Flugreise in Erwägung ziehen, rät Kastner-Fibi, schnell zu sein: „Es ist davon auszugehen, dass Angebote für kurzfristige Buchungen heuer sehr eingeschränkt sein werden. Das Angebot kann in den Sommermonaten in vielen Destinationen knapp werden.“

Gründe dafür seien der eingeschränkte Flugbetrieb und ebenfalls reiselustige europäische Nachbarn, die mit ihren Buchungen zuvorkommen. „Wer noch nicht gebucht hat, sollte es also entweder schnell tun oder sehr flexibel sein und vielleicht auch Erwartungen nach unten schrauben“, rät die Expertin.

Wohin reisen die Promis aus dem Bezirk?

„Palma Beach ruft!“: „Es wird im Sommer wieder öfter nach Mallorca gehen – Palma Beach ruft“, kündigt der Hollabrunner Musiker Peter "Sax Schwingenschlögl seine Pläne für den Sommer an. Wie die NÖN bereits berichtete, ist er Botschafter dieser Urlaubsdestination. Somit verbindet der Musiker seine Auftritte gleich mit Urlaub mit der Familie. Für den Herbst hat er ebenfalls Pläne, da geht es nach Dubai und Abu Dhabi, „damit wird der Sommer verlängert“, freut sich Schwingenschlögl.

Dominik Wlazny, vielen als Marco Pogo bekannt, hat im Sommer viel vor. Zwar sei ein längerer Urlaub aufgrund des vollen Terminkalenders des Kabarettisten, Musikers und Politikers nicht möglich, doch trotzdem werde er sich ein paar Tage freinehmen. Er habe unzählige Auftritte mit meinem Kabarettprogramm „Gschichtl-drucker“ und toure mit seiner Band „Turbobier“ durch Österreich und Deutschland. Ansonsten verbringe der Vorsitzende der Bierpartei den Sommer in der „Tourismusregion Simmering, der ein echter Geheimtipp unter Urlaubern ist“. Im Hollabrunner Stadtsaal wird Pogo mit seinem Kabarettprogramm am 15. April gastieren, was bei Wlazny eine gewisse Nostalgie hervorruft: „Hollabrunn hat einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen, weil ich dort den Großteil meiner Jugend verbracht habe.“ Er freue sich besonders auf viele alte, aber auch auf viele neue Gesichter. Senioren-Reisen nach Zypern: Die ehemalige Landtagsabgeordnete Marianne Lembacher weiß noch nicht genau, wo die Reise im Sommer hingehen wird. „Vermutlich wird es Zypern werden, dort werden wir mit der landesweiten Seniorengruppe hinfahren“, so die Bezirksobfrau der NÖ Senioren. „Ob wir sonst noch wo hinfahren, wissen wir noch nicht, weil es so viele Angebote gibt“, sagt Lembacher.

