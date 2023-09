Schrott-Anhänger: Der eigene Blick auf das Recht und dessen Ignoranz

Es zeugt schon von einigem Selbstbewusstsein, sich als juristisch unbedarfter Angeklagter vor den Richter hinzusetzen und ihm den zu verhandelnden Paragrafen zu referieren. So geschehen bei einer Verhandlung wegen der Fälschung eines besonders schützenswerten Dokuments - eines Pickerls - am Landesgericht Korneuburg. Der Grund des Referats, die Sichtweise des 50-jährigen Angeklagten: „Ich seh da keine Fälschung.“

Aus dem Studium des Aktes sollte das Richter Martin Bodner nicht weiter überrascht haben, hatte der 50-jährige - bis jetzt unbescholtene - Diplomingenieur auch bisher im Vorverfahren keine Anstalten gemacht, nur einen Hauch Schuldeinsicht zu zeigen. Wobei die Sachlage eigentlich recht übersichtlich war. Ein Pickerl und vier Lochungen sprachen eigentlich für sich. Aber an der Begutachtungsplakette wollte der Familienvater nicht manipuliert haben.

Zweimal kontrolliert, „nix aus Amtshandlung gelernt“

Zwar hatte er auch keine überzeugende Erklärung, wie die Mehrfachstanzung zustande kam, aber er ... und so weiter. Erstmals auffällig wurde der Anhänger, der deutlich Seitenlage hatte, am 28. März dieses Jahres bei einer Fahrzeugkontrolle auf der A22. Damals identifizierte der amtshandelnde Beamte (48) eine Lochung, datiert auf Oktober letzten Jahres. Am 3. April war dann „Murmeltiertag“ beim 50-Jährigen. Wieder war es eine Fahrzeugkontrolle, wieder war es die A22. Und auch diesmal wäre der Beamte (43) fast auf die Fälschung reingefallen.

Dann bemerkte er, dass das Pickerl bereits mit Oktober 2020 abgelaufen war. Wie sich herausstellte, sogar amtlich, da bei einer Überprüfung beim Lagerhaus Hollabrunn am 21. Juni 2021 fünf schwere Mängel festgestellt worden waren. Scheinbar naiv fragte der Richter nach: „Was ist jetzt mit dem Hänger?“ Völlig ungerührt von dem, was bisher geschah, bekam Bodner folgende Antwort: „Ich nutz ihn noch landwirtschaftlich.“ Das nachvollziehbare Fazit von Richter Bodner: „Gelernt haben S' nix aus der Amtshandlung.“

Einer Diversion stand das Verhalten des Angeklagten entgegen

Besser als den betreffenden Paragrafen zu studieren, hätte es dem 50-Jährigen getan, sich über eine diversionelle Erledigung zu erkundigen. Dafür bedürfte es der Verantwortungsübernahme für das eigene Handeln, die aber nicht einmal von weitem zu wittern war. So wurden es drei bedingte Monate Freiheitsstrafe. Und auch in der Urteilsbegründung wurde Bodner nicht müde, dem 50-Jährigen die Konsequenz seines Handelns klarzumachen: „Der Anhänger ist Schrott.“

Der Anhänger sollte aus guten Gründen nicht mehr auf der Straße sein, so der Richter: „Da fehlt mir jegliches Verständnis.“ Und Verständnis war wohl das Stichwort dieser Verhandlung. Die Verurteilung interessierte den 50-Jährigen nur am Rande, vielmehr beschäftigte ihn, ob er für den Einspruch gegen das Urteil einen Rechtsanwalt bemühen sollte. Auch hier hielt der Richter nicht hinter den Berg mit einem Ratschlag: „Für die Zukunft würde ich empfehlen, vorher mit einem Anwalt zu reden - nicht nachher.“