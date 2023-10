Terrorismus-Sympathisant aus Langeweile und weil's „lustig“ war

Die angeklagten Paragrafen 278a und 278b - kriminelle und terroristische Vereinigung - ließen zu Beginn der Verhandlung so einiges erwarten. Mit einem 18-jährigen unbescholtenen jungen Mann, der bei seinem Auftritt vor einem großen Schöffensenat unter dem Vorsitz von Richter Rainer Klebermaß einen eher schüchternen Eindruck hinterließ, bekam man es dann tatsächlich zu tun. Der aber einer weiteren schweren Anklage nur um ein Haar entgangen war, wie der Richter anfangs des Prozesses erwähnt - nämlich der Anklage wegen Verstoßes gegen das Verbotsgesetz und damit einem Geschworenengericht.

„Es ist nicht der Zeitpunkt, zu verharmlosen“

Aber 260 Bilder terroristischen Inhalts, und zwar des sogenannten Islamischen Staates, sprachen dann auch wieder für sich. Darunter befanden sich Aufrufe, „Ungläubige zu schlachten“ und „Euch in Stücke zu bomben“. „Es ist nicht der Zeitpunkt, zu verharmlosen“, führte der Richter dem jungen Mann die Tragweite seines Handelns vor Augen. Verteidiger Mirsad Musliu argumentierte in seinem Eröffnungsplädoyer, dass sich sein Mandant durch Langeweile quasi strafbar gemacht habe. Er wollte in der Chatgruppe „cool“ sein und habe deswegen gepostet. Das Motiv seines Mandanten gab er mit „Dummheit“ an.

Das stellt weder den Vorsitzenden noch den beisitzenden Richter Helmut Neumar zufrieden. Zumal der 18-jährige Hollabrunner sich komplett von diesem ehemaligen Freundeskreis mittlerweile distanziert haben wollte. Recht unverfänglich und nachvollziehbar wollte Klebermaß von dem Beschuldigten wissen, was denn der Islamische Staat sei. „Soweit ich weiß, eine Terrororganisation“ - so weit, so einsichtig. Auf die Fragen, was denn diese Organisation so täte und welche Ziele sie verfolge, kam: „Ich hab mich damit nicht beschäftigt.“ Und ein recht deutlicher Widerhall des Richters: „Lüge!“

„Haben Sie sonst keine Hobbys?“

Der Bursche beharrte darauf, sich nur terroristisch betätigt zu haben, wenn ihm langweilig gewesen wäre, was jetzt nicht mehr so sei, weil er einen Job hätte. „Haben Sie sonst keine Hobbys?“, konnte sich Klebermaß einen Seitenhieb nicht verkneifen. Bilder, die den 18-Jährigen unter anderem mit einer (Spielzeug-)Waffe posierend zeigten, hatten mit der landläufigen Interpretation von Langeweile wenig zu tun. Es sei halt „lustig“ gewesen. Auch eine Einlassung, die nicht unbedingt auf Verständnis beim Vorsitzenden traf: „Wer soll sich darüber amüsieren?“

Zwar hatte sich der 18-Jährige bei seinen Posts als „Salafist“ bezeichnet, konnte aber nicht erklären, was darunter zu verstehen sei. Auch die typische Flagge des IS will er nur als Deko in seinem Zimmer aufgehängt haben - er könne nicht einmal Arabisch. Das klang alles so absurd unbedarft, dass man es fast für möglich halten konnte. Eine andere Frage beschäftigte Klebermaß aber mehr: „Wann haben Sie mal nachgedacht?“ „Als die Polizei da war“, so die glaubwürdige Antwort.

Warum macht ein 18-Jähriger aus „Langeweile“ Werbung für den IS?

Denn bei so einem Verdacht rückt nicht der Streifenwagen aus, da fahren die Behörden schon andere Geschütze auf, nie wissend, was sie erwartet. Und dass das Eindruck gemacht hatte auf den 18-Jährigen, mochte man ihm auch angesichts seiner Tränen glauben. Was unverständlich blieb, war die offene Frage, warum ein junger Mann aus Langeweile Werbung für eine Terrororganisation macht. Und das bei einem stabilen Familienumfeld.

Seiner Jugend verdankte er es dann auch, dass er als vorbestrafter, aber freier Mann das Gericht verlassen konnte. „Im Namen der Republik“ wurde er so verurteilt wie von Staatsanwalt Christoph Zechner angeklagt. Das Strafmaß lautete auf 18 Monaten bedingter Freiheitsstrafe. Im Urteil ordnete das Gericht eine Bewährungshilfe für den 18-Jährigen an und wies ihn an, sich einer Deradikalisierungsmaßnahme zu unterziehen.

Alle erklärten Rechtsmittelverzicht, also ist das Urteil rechtskräftig.