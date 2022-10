Lesung von Meinhard Rauchensteiner in Untermarkersdorf

Am 5. November liest Meinhard Rauchensteiner Auszüge aus seinem 2023 erscheinenden Buch „Diverse Tode. Kleinigkeiten“ im Lesehaus Untermarkersdorf. Wie schon im Band „Gegenverkehr“ reicht die Bandbreite von Alltagsbeobachtungen bis hin zu seltsamen tödlichen Ereignissen. Mitunter kommt auch der Amtsschimmel zu Wort, den Rauchensteiner schon seit vielen Jahren füttert.

Bus-Shuttle

Am Samstag, den 05. November fährt um 14:30 Uhr ein BUS-SHUTTLE von der Johannesgasse 33 (Rückseite Kursalon Hübner im Stadtpark) zum Lesehaus in Untermarkersdorf.

Die Rückfahrt nach Wien erfolgt gegen 19:00 Uhr.

Der Unkostenbeitrag für den Bus beträgt pro Person 10,- und ist in bar vor Ort zu entrichten.

Eine Anmeldung ist bis 05. November um 11 Uhr per Telefon: 0660 5738736, oder per Mail unter: krinzingerlesehaus@galerie-krinzinger.at erwünscht.

Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.

