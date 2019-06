Präsentation über die Arbeit des größten kroatischen Architektur-Magazins „Oris“. Titel: Vermittlung und Austausch als Kulturstrategien am Beispiel der Tätigkeit von Oris Zeitschrift für Architektur und Lebenskultur mit zugehörigen Haus der Architektur, Verlag und den Architektursymposien.

Vera Grimmer leitet die Runde mit Andrija Rusan, Jasminka Rusan und von österreichischer Seite DI. in Dr. in.tech Margit Ulama (Büro für Architektur_Theorie_Organisation).

Oris organisiert jährlich ein Architektur-Symposium und begrüßt dabei tausende Gäste. Sie betreuen außerdem das Oris House of architecture.



Auf Ihr Kommen freuen sich Vera Grimmer und Matthias Bechtle für Dr. Ursula Krinzinger



Oris Magazin - Talk am 22. Juni 2019 um 16 Uhr

Die Veranstaltung im GALERIE KRINZINGER LESEHAUS beginnt um 16:00 Uhr.

Anmeldungen nehmen wir gerne unter: 01/5133006 oder krinzingerlesehaus@galerie-krinzinger.at entgegen.



ORT: KRINZINGER LESEHAUS:

KELLERGASSE (GEGENÜBER DEM WEINBAUMUSEUM) in 2061 UNTERMARKERSDORF bei HADRES in NIEDERÖSTERREICH