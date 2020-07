Im Krinzinger Lesehaus Untermarkersdorf werden Kurzfilme präsentiert: In drei experimentellen Filmen setzt sich Meinhard Rauchensteiner mit globalen politischen, ökologischen und philosophischen Problemen auseinander. Dabei werden Stofftiere häufig zu Protagonisten, die sich in verschiedenen Sprachen in kulturelle Fragestellungen verwicklen. (LS)

Rauchensteiners Publikationen zeugen nicht zuletzt von jahrelanger Erfahrung im politischen und kulturellen Milieu Österreichs. Er schreibt zu aktuellen gesellschaftlichen Diskursen der zeitgenössischen Kunst, Mechanismen staatlicher Repräsentation und literarisch- kulturhistorischen Rätseln in autobiographischen Miniaturen und Essays.

Meinhard Rauchensteiner arbeitet in der Österreichischen Präsidentschaftskanzlei.

Samstag 18. Juli um 20 Uhr

Krinzinger Lesehaus Untermarkersdorf

Kellergasse

2061 Hadres Untermarkersdorf

Anmeldung unter: krinzingerlesehaus@galerie-krinzinger.at

Anschließend: Brot und Wein