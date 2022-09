Familien Radwandertag in der Gemeinde Sitzendorf

Werbung 23. - 25.09.2022 Anzeige 67. Weinlesefest lädt nach Retz

Die beiden Ortsgruppen haben diesmal gemeinsam den Tag organisiert. Dagmar Authried und Michael Lamatsch, je Obfrau:mann ihrer Gemeindegruppen waren sehr zufrieden: "Trotz durchwachsenem Wetter und einer Hochzeit in Frauendorf, war das Interesse groß.", so beide im Einklang.

Der Radwandertag startete in Frauendorf an der Schmida am Teich. Eine Labstation gab es dann in Goggendorf mit Erfrischungen und Kleinigkeiten, sowie einer Luftburg für Kinder.

Das Ziel war auch heuer wieder das Bio-Weingut Zöchmann, wo alle Teilnehmer von der Familie Zöchmann mit Weckerlvariationen bewirtet wurden. Zum Abschluß wurde mit einem ausgezeichneten Achterl auf den erfolgreichen Familienradwandertag angestoßen.

DANKE für die zahlreiche Teilnahme!

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.