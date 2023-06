Schwarzmaler? Von wegen: Pinke Tanzshow in Hollabrunn

Zu Beginn des Einlasses wurde das Union-Tanzteam Hollabrunn von einer Gewitterfront überrascht, doch mit vielen Helfern wurden die Stühle nach dem Schauer getrocknet. Der Regen zeigte sich fortan zum Glück nicht mehr und so konnten alle Gruppen im Trockenen auftreten. Ein Ausweichen in die Sporthalle wäre so kurzfristig nicht möglich gewesen - aber man sollte ja nicht schwarzmalen.

Beim abschließenden Gemeinschaftstanz, bei dem alle Tänzer in Schwarz und Pink gekleidet waren, wurde zum Lied „Zukunft Pink“ von Peter Fox getanzt. Eine Kamera-Drohne nahm die gesamte Show auf.