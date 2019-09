„Mit all diesen Reinigungsmaßnahmen schätze ich die Kosten derzeit auf 3.000 Euro, würde man die Platten im Eingangsbereich erneuern, kämen noch 15.000 Euro dazu“, beziffert Ziersdorfs Bürgermeister Johann Gartner den Schaden am neuen Rathaus, der am vergangenen Donnerstagmorgen, kurz vor 7 Uhr, entdeckt wurde ( wir hatten berichtet, siehe hier ).

Aber auch der Spielplatz ist in Ziersdorf nicht vor Vandalen sicher, dessen Holzzaun mutwillig zerstört wurde.

