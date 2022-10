Plakatständer der Göllersdorfer SPÖ wurden beschädigt

"Derzeit tauschen wir unsere Schulbeginn-Plakate gegen unsere Wandertags-Plakate aus, da wir unseren Wandertag am Nationalfeiertag ab nun bewerben wollen", schildert Göllersdorfs SPÖ-Vorsitzender Stefan Hinterberger. Bei diesem Plakattausch stellten die Roten fest, dass ein Plakatständer offenbar mutwillig beschädigt worden ist.

Dies sei schon der zweite Plakatständer in kurzer Zeit. Für Hinterberger ist dies kein Kavaliersdelikt, da "Ständer, Plakate, Banner und so weiter ja auch Geld kosten". Er ergänzt, dass es seiner SPÖ wichtig ist, hier - wo es möglich ist - bei heimischen Unternehmen einzukaufen.

Hinterberger, der im Bezirk als Spitzenkandidat für die Landtagswahlen ins Rennen geht, bleibt dennoch gelassen: „Wenn wir vermehrt Sachbeschädigungen an unseren Wahlwerbungen feststellen, ist es dann meistens so, dass wir bei den darauffolgenden Wahlen umso erfolgreicher abschneiden. Wenn das wieder so ist, kann ich damit leben", nimmt er's mit Humor. Von einer Anzeige sah er vorerst ab.

Wichtig ist ihm, sich bei dieser Gelegenheit bei "unseren Funktionären in Göllersdorf und im Bezirk Hollabrunn zu bedanken, die Arbeiten wie Plakatieren und Werbematerial verteilen unentgeltlich in ihrer Freizeit übernehmen".

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.