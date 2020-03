Mit einem blauen Geländebuggy mit Linzer Kennzeichen drehte jemand am 8. März seine Runden am Galgenberg in Oberstinkenbrunn.

Dieser zählt zu den Naturdenkmälern, da dort seltener Trockenrasen wächst. Durch diese Aktion und die hinterlassenen Reifenspuren wurde dieser Rasen beschädigt. „Bereits vor einem Jahr sind dem Naturschutzbund NÖ solche Spuren aufgefallen“, informiert der für die Öffentlichkeitsarbeit zuständige Peter Lengauer.

Hinweise und Beobachtungen aus Bevölkerung erbeten

Die Vegetation sei im Bereich der Fahrspuren komplett zerstört worden, begünstigt durch die Feuchtigkeit des Bodens. In Hanglage können derartige Fahrmanöver auch noch zu großflächigeren Auswaschungen führen. Passiere dies öfter, sei eine nachhaltige Zerstörung der Vegetation zu erwarten.

Am Galgenberg finden sich zahlreiche seltene und bedrohte Pflanzenarten. „Manche kommen außerdem nur sehr lokal und mit wenigen Exemplaren vor und könnten durch solche verrückten Aktionen völlig aus dem Gebiet verschwinden“, so Lengauer.

Zusätzlich werde die Tierwelt gestört, wenn jemand mit seinem Buggy hier Runden dreht. Denn der Galgenberg ist Rückzugsgebiet für viele und seltene Arten. Lärm und die Erscheinung dieser Fahrzeuge scheuchen viele Tiere auf. So manches Kleingetier wird vermutlich plattgefahren.

Der Naturschutzbund NÖ bittet die Bevölkerung, Beobachtungen zu melden: 01-40293 94.