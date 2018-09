Im Jahr 2004 wurde das Jugendshuttlebus-Projekt von der Jugend in Harmannsdorf-Rückersdorf, Bezirk Korneuburg, ins Leben gerufen. Seitdem verbreitete sich das System. Mittlerweile umfasst das Projekt 17 Großgemeinden und über 40 Ortschaften. Das Ziel: Jugendliche sollen sicher zu Festen kommen – und wieder nach Hause.

So erfolgreich das Projekt auch ist, immer wieder gibt es Probleme mit Vandalenakten. So wurde zum Beispiel die Windschutzscheibe in einem Shuttlebus der Leitzersdorfer Linie zerstört. Auf der Rückfahrt von Merkersdorf kam es unter Jugendlichen zu einer Rauferei, bei der die Scheibe zu Bruch ging (die NÖN berichtete). Nun schlugen auch auf der Linie 6, die zwischen Sierndorf und Göllersdorf verkehrt, Vandalen zu.

Der Linienverantwortliche Markus Dostal forderte die Jugendlichen via Facebook auf, sich zu melden: „Bei der letzten Fahrt wurden einige Sitze in unseren Bussen aufgeschnitten! Sollten wir nicht herausfinden, wer die Schuldigen sind, müssen die Gemeinden den Schaden bezahlen und unsere Linie wird für die nächsten Veranstaltungen gesperrt! Wenn jemand weiß, wer es war oder etwas gesehen hat, meldet euch bitte bei mir!“

Bisher hat sich noch niemand gemeldet

Der Schaden war dem Busunternehmen nach einer Veranstaltung aufgefallen. Bisher hat sich jedoch noch niemand bei Dostal oder dem Bezirksverantwortlichen Günther Hirsch gemeldet. „Es ist das erste Mal, dass es Probleme auf unserer Linie gibt. Ich habe einen Aufruf gestartet, aber es hat sich leider noch niemand gemeldet“, bedauert Dostal.

Eine Veranstaltung in Leitzersdorf wurde von der Linie aufgrund des Vorfalls nicht angefahren. Ob das große Festl „Grand Slam“ in Hetzmannsdorf im Oktober angefahren wird oder nicht, entscheidet sich, wenn die Schadenssumme bekannt ist. „Wir wissen momentan nicht, wie hoch die Summe liegt. Darum kann ich noch nicht sagen, ob wir die Grand Slam-Party anfahren“, erklärt Dostal weiter.

Es würde jedenfalls helfen, wenn sich der für den Schaden Verantwortliche melden würde, sonst müssten die Gemeinden Göllersdorf und Sierndorf den Schaden übernehmen. „Ich kann mir nicht erklären, wie man auf die Idee kommt, so etwas zu machen. Es ist absolut unverständlich für mich“, ärgert sich Dostal über den unnötigen Zerstörungsakt.