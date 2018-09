Ab 27. September ist der Bahnstore Hollabrunn geschlossen. Tickets gibt es ab da nur noch online im ÖBB-Shop, über die ÖBB-App, am Ticketautomaten, beim ÖBB-Kundenservice (05-1717) oder beim Ticketschalter am Bahnhof Korneuburg, ist auf einem Aushang am Hollabrunner Bahnhof zu lesen. Ab 1. November kommen die Kunden dort dann in den Genuss eines „Nah & Frisch Bahngreißlers“. NÖN-Leser Martin Mayer befürchtet eine Verschlechterung im Service.

ÖBB-Seif: „Hohe Qualität steht im Fokus“

„Aufwendigere Buchungen werden nur mehr über die ÖBB-Hotline oder einen Schalter in Wien möglich sein“, meint er und bezweifelt, dass sich der Nah & Frisch-Verkäufer im selben Maß auskennen werde wie ein ÖBB-Reiseberater. Dass der letzte Ticketschalter im ganzen Bezirk durch einen ausgelagerten Partner ersetzt wird, sei ein Armutszeugnis.

Der Greißler wird Montag bis Freitag von 5 bis 19 Uhr geöffnet haben, am Wochenende und an Feiertagen von 8 bis 18 Uhr. | NÖN

„Das Geschäft am Bahnhof Hollabrunn steht vor einer großen Veränderung“, bestätigt ÖBB-Sprecher Christopher Seif. Die in die Jahre gekommenen Räumlichkeiten werden durch einen modernen „Nah & Frisch punkt“ ersetzt. Auf rund 40 m wird es eine große Auswahl an belegten Backwaren sowie eine kalte und eine heiße Theke mit frischen Snacks „to go“ geben. Auch eine hochwertige Kaffeetheke sei Bestandteil des Bahnhofsgreißler-Konzepts, ebenso eine kleine Auswahl an diversen Lebensmitteln. „Hohe Qualität steht dabei im Fokus“, betont Seif.

Rund einen Monat lang wird umgebaut. In der ersten Zeit nach der Neueröffnung werden Mitarbeiter vor Ort sein, die bei der Umstellung helfen. „Die Verkäufer werden eingeschult und werden sich auskennen!“

Der Greißler biete übrigens nicht nur mehr Auswahl, sondern auch fast doppelt so lange Öffnungszeiten.