Alle Veranstaltungen im Bezirk Hollabrunn.

MIttwoch, 6. Juni



Pfaffendorf: Vortrag „Depression – was tun?!“, im Dorfhaus Pfaffendorf/Karlsdorf, ab 19 Uhr.



Donnerstag, 7. Juni



Göllersdorf: Schlusskonzert, im Turnsaal der Neuen Mittelschule, ab 18 Uhr.

Hollabrunn: Monatstreffen Juni des Seniorenbundes Hollabrunn, Rückblick und Vorschau, im Gasthaus Rammel, Lothringerplatz, ab 15 Uhr.

Hollabrunn: „Gute Gerichte schnell gemacht – Gemeinsam gesund kochen“, Kochkurs mit Mag. Christina Trappmaier-Hauer, in der HLW Hollabrunn, Mühlgasse 35, ab 18 Uhr; Anmeldung unter 0676/34 95 845, Frau Stifter.

Retz: Retzer Weinwoche im Sparkassengarten, ab 18 Uhr geöffnet; 20 Uhr: Tag des Bezirksweinbauverbandes Haugsdorf mit der Blaskapelle „Böhmisch Holz & Blech“.



Freitag, 8. Juni



Guntersdorf: Theater „Gerüchte ... Gerüchte ...“, Theater Westliches Weinviertel, Bahnstraße 201, ab 20 Uhr.

Hollabrunn: Lange Einkaufsnacht, in ganz Hollabrunn, bis 22 Uhr.

Pulkau: Blutspendeaktion des Roten Kreuzes, in der Neuen Mittelschule, Retzer Weg 4, in der Zeit von 16 bis 20 Uhr.

Retz: Weltladen-Fairkostung „Cubita-Kaffeelikör aus Kuba“, im Weltladen, Hauptplatz 19, von 9 bis 12 und 15 bis 18 Uhr.

Retz: Seniorenrunde der Pfarre – Abschluss, beim Windmühlheurigen, um 15 Uhr.

Retz: Retzer Weinwoche im Sparkassengarten; ab 16 Uhr geöffnet; 16 Uhr: Bezirkstreffen des Pensionistenverbandes; 17 Uhr: „Windmühlenecho“, Nacht in Tracht; 20.30 Uhr: „Mostlandstürmer“.

Retz: „Hansi Franzi“ in Retz, Wiener Seelenreise mit Johann Anton Pichelmayer, Insel Retz, um 20 Uhr, Info 0699/1010 88 31.

Seefeld-Kadolz: Kellergassenführung, Treffpunkt bei der Euregio-Vinothek in der Kellergasse, ab 14 Uhr; Anmeldung erforderlich unter 0677/62 34 60 43.



Samstag, 9. Juni



Guntersdorf: Theater „Gerüchte ... Gerüchte ...“, Theater Westliches Weinviertel, Bahnstraße 201, ab 20 Uhr.

Hart-Aschendorf: Feuerwehrheuriger, im Stadel der Familie Pamperl, ab 19 Uhr.

Haugsdorf: Eröffnung des renovierten Trinkwasserbrunnens, Hauptplatz, 17 Uhr.

Haugsdorf: Feuerwehrfest, Feuerwehrhaus, 20 Uhr.

Hollabrunn: Big Band Battle, in der Kulturmü’μ, 18 Uhr.

Hollabrunn: Rotzpipn live im Bierbeisl, ab 21 Uhr.

Mittergrabern: „SamSon-Fest“ der Feuerwehr Mittergrabern, im Dorfstadl, ab 18 Uhr.

Nappersdorf: Flohmarkt im Pfarrhof, in der Zeit von 9 bis 19 Uhr.

Oberdürnbach: Das Gottfried von Einem-Fest „Melos und Logos“, in der Kirche zur hl. Katharina, Konzert mit anschließendem Buffet, Reservierung erforderlich unter Tel. 02958/82271, Preis: 30 Euro, Beginn: 17 Uhr.

Porrau: Feuerwehrfest vor dem Feuerwehrhaus, ab 16 Uhr: Riesenwuzzler-Turnier am Sportplatz, ab 17 Uhr Heurigenbetrieb, 19.30 Uhr Siegerehrung.

Pulkau: Schwimmkurs für coole Kids, im Sonnenwaldbad, in der Zeit von 10 bis 16 Uhr.

Ravelsbach: Musikfest im Pfarrgarten, ab 16.30 Uhr; 18.30 Uhr: Konzert der „New Tones“, ab 20 Uhr: Tanzabend mit „The Sunny Six“.

Retz: Charity-Flohmarkt ... für ein Miteinander!, Aula im Stadtamt, von 8 bis 14 Uhr.

Retz: FilmClubRetz, in den Stadtlichtspielen, „Was werden die Leute sagen“, um 20 Uhr.

Retz: „In Velo Veritas“, Aufwärmrunde mit österreichischen und tschechischen Radlegenden, Start und Ziel: Hauptplatz, um 16 Uhr.

Retz: Kinder-Flohmarkt des Pfarrverbandes Retz mit Buffet und Kinderbetreuung, im Hof der Volksschule, von 9 bis 13 Uhr.

Retz: Markt Platz Erlebnis, Brotbacken in der Windmühle, gratis Bummelzug, am Hauptplatz, von 9 bis 17 Uhr, 14.30 Uhr: Lesung mit Elisabeth Lust-Sauberer in der Buchhandlung Hofer.



Retz: Retzer Weinwoche im Sparkassengarten, ab 15 Uhr geöffnet; 15.30 Uhr: Kinderprogramm; 18 Uhr: Tag der Stadtgemeinde Schrattenthal mit der Feuerwehrmusikkapelle Obermarkersdorf; 20.30 Uhr: „Beislkosmonauten“.

Retz: Weltladen-Fairkostung „Cubita-Kaffeelikör aus Kuba“, im Weltladen, Hauptplatz 19, von 9 bis 17 Uhr.

Schöngrabern: Sommerkonzert des Musikvereins mit dem Kapellmeister der Original Hoch- und Deutschmeister, Reinhold Nowotny, Krammer-Halle, 19.30 Uhr.

Seefeld-Kadolz: Kellergassenführung mit Weinverkostung, Treffpunkt um 14 Uhr beim JUFA-Hotel in der Eselsmühle, Seefeld 59-60, Anmeldung erforderlich, Informationen unter 0677/62 34 60 43.

Untermarkersdorf: Sportfest des UFC Hadres-Markersdorf, am Sportplatz, 15.30 und 17.30 Uhr: Meisterschaftsspiel gegen Sigmundsherberg, ab 19.30 Uhr: Tanz und Unterhaltung mit „UFO“.

Untermarkersdorf: Romantiktheater, Untermarkersdorf 128, Gesamttagesprogramm ab 11 Uhr „Ein rauschendes Fest des Weines“, ab 15 Uhr Operette „Der himmlische Bacchus“. Voranmeldung erforderlich unter 0664/23 80 551, Frau Baumgartner.



Sonntag, 10. Juni



Hardegg: „Grenz.Erfahrung“: vierstündige Tour durch den Nationalpark, Treffpunkt: Thayabrücke, um 9 Uhr.

Hardegg: Sängerfest der Singgruppe Hardegg, in der Pfarrkirche bzw. im Pfarrhof, um 14 Uhr.

Hart-Aschendorf: Feuerwehrheuriger, im Stadel der Familie Pamperl, ab 11 Uhr.

Haugsdorf: Feuerwehrfest beim Feuerwehrhaus, ab 9 Uhr.

Mittergrabern: „SamSon-Fest“ der Feuerwehr Mittergrabern, im Dorfstadl, ab 9 Uhr.

Oberdürnbach: Klassikbrunch in der Kirche zur hl. Katharina, umrahmt von der Musikschule Eggenburg, Reservierung erforderlich unter Tel. 02958/82271, Preis: 22 Euro, 11 bis 15 Uhr.

Pfaffendorf: „Ein Tal am Rad“, Start um 9 Uhr: in allen Orten; um 16 Uhr findet die Schlussveranstaltung am Sportplatz in Pfaffendorf statt.

Porrau: Feuerwehrfest vor dem Feuerwehrhaus, 10 Uhr: Feldmesse, anschließend Frühschoppen, Luftburg, ab 14 Uhr Kinderfußballturnier im Riesenwuzzler, 19 Uhr: Preisverlosung.

Pulkau: Schwimmkurs für coole Kids, im Sonnenwaldbad, in der Zeit von 10 bis 16 Uhr.

Ravelsbach: Musikfest im Pfarrgarten, 9.30 Uhr hl. Messe, ab 11 Uhr: Frühschoppen mit dem Musikverein Kirchberg am Wagram.

Retz: „In Velo Veritas“, klassische Radrundfahrt ausschließlich mit Rädern, die älter als Baujahr 1987 sind, Start und Ziel: Hauptplatz, Start der 210 km-Route: 6 Uhr, Start der 140 km-Route: 8 Uhr, Start der 70 km-Route: 10 Uhr, Rückkunft circa um 14 Uhr.

Retz: Retzer Weinwoche im Sparkassengarten, ab 11 Uhr geöffnet und Mittagstisch; 15.30 Uhr: Kinderprogramm; 17 Uhr: Tag der Stadtgemeinde Pulkau mit der Trachtenkapelle Pulkau.

Untermarkersdorf: Sportfest des UFC Hadres-Markersdorf, am Sportplatz, 10 Uhr hl. Messe, anschließend Frühschoppen und Mittagstisch.

Wullersdorf: Chor-Konzert „Humor im Chor“ des D.A.C.-Chores – Der andere Chor, Pfarrsaal, um 18 Uhr.



Montag, 11. Juni



Porrau: „Porrauer Noch-Kiritog“, ab 17 Uhr.

Retz: Vortrag „Sonnenbrand, Insektenstiche, Hitze – Gut durch den Sommer mithilfe therapeutischer Öle“, im 1. Stock des Wohnquartiers, um 19 Uhr, Anmeldung unter 0680/32 22 283.



Dienstag, 12. Juni

Groß-Reipersdorf: Gesunde Gemeinde – Cardio-Workout, im Dorf- und Feuerwehrhaus, um 17.30 Uhr.

Hollabrunn: Blitzkurs der Tanzschule Mühlsiegl, Bundesgymnasium, Reucklstraße 9, von 21 bis 22 Uhr.



Mittwoch, 13. Juni



Hollabrunn: Arbeitskreis Gesunde Gemeinde, in der Bios Greisslerei, Sparkassegasse 5, um 18.30 Uhr.

Hollabrunn: Brauchtumsabend – Jung und Alt singen gemeinsam, im Weinviertler Heurigen, Mitterweg 9, um 19 Uhr.

Pulkau: Fatima-Feier beim Bründl, um 19.30 Uhr.

Retz: Treffpunkt „Pflegende Angehörige“, Erfahrungsaustausch und kostenlose Beratung, Hauptplatz 14, um 19 Uhr, Anmeldung unter Tel. 0650/9819941, MMag.

