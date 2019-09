Kultur, Kino, Kulinarik in der Hollabrunner Kellergasse .

Bereits zum zehnten Mal geht die Veranstaltungsreihe „Kultur und Kino im Keller“ heuer über die stimmungsvolle Kellerbühne von Hollabrunn.

Das Jubiläumsprogramm bietet von 5. bis 9. September gepflegte Unterhaltung, filmische Reminiszenzen und einen erlebnisreichen Kindernachmittag in Hollabrunns Sitzendorfer Kellergasse, während der Kellergassenverein im wenige Schritte entfernten Pfeifer-Keller zu Eigenbau-Weinen und herzhaften Schmankerln rund um die Kellerkatze einlädt.

„Unsere Kellergasse grenzt unmittelbar an das Stadtgebiet an und ist sogar mit der Bahn direkt erreichbar“, lädt Manfred Breindl, Obmann des „Vereins zur Förderung der Sitzendorfer Kellergasse in Hollabrunn“, zu einem Besuch ein. Die Kombination von Kultur, Kino und Kulinarik biete im einmaligen Ambiente ein feines Genusserlebnis für alle Sinne.

Tickets gibt es noch für die Veranstaltung „Humor und Musik: Günter Brauneis & Die Steinbach“ am Freitag, 6. September (19 Uhr). Der aus Wullersdorf stammende Autor Günter Brauneis liest, nein, spielt Heiteres aus seinen beiden bisher veröffentlichten Gedichtbänden „Wia’s hoi(l)t so zuigeht“ und „Buntregenflocken“. Dazwischen reizt das Trio „Die Steinbach“ die Grenzen zwischen Volksmusikpflege und ihrer Erneuerung gnadenlos und virtuos aus.

Information und Kartenreservierung: keller@mbc.co.at, www.kellerkatzenweg.at

Das Benefiz-Kabarett "Einmal noch mit Gefühl" am 7. September mit Alfred und Ingrid Pfeifer sowie Joachim Celoud, Monika Celoud, Markus Schlee und Gregor Schiesser war übrigens rasch restlos ausverkauft.