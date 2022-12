Zuversicht fürs neue Jahr im Hollabrunner Stadtsaal

Werbung

„Erstmals haben wir vom Stadtsaal-Management eine Ganzjahres-Broschüre produziert, die an alle 7.000 Haushalte in der Stadtgemeinde versendet wird“, vermeldet Stadtsaal-Betriebsleiter Helmut Schneider ein umfassendes Informationsangebot, das 2023 für regen Besucherstrom im Hollabrunner Veranstaltungszentrum sorgen soll.

„Wir sind zuversichtlich, die Tickets für unser Programm nach der schwierigen Corona-Zeit wieder besser verkaufen zu können“, werden mit dem kleinen Magazin viele Hoffnungen verbunden. „Zusätzlich werden noch einige tausend Stück zur freien Entnahme im Rathaus, Regionenshop, in Beherbergungsbetrieben und der Gastronomie aufgelegt“, berichtet Schneider. Man sei stolz darauf, den Bürgern im Raum Hollabrunn und darüber hinaus ein Top-Programm mit vielen bekannten Künstlern präsentieren zu können. Was wird also geboten?

Stadtmusik Hollabrunn macht den Auftakt

Die Ersten, die den Stadtsaal in einem neuen Jahr traditionell bespielen, sind die Musiker der Stadtmusik Hollabrunn mit ihrem Neujahrskonzert. So auch heuer – endlich – wieder am 1. Jänner um 15 Uhr.

Wer nach Weihnachten noch nicht genug vom „Fest der Liebe“ hat, kann am 12. Jänner um 19.30 Uhr mit Walter Kammerhofer und seinem Kabarett-Programm „Oh, du Fröhlicher“ noch einmal nachfeiern. Schon öfter im Stadtsaal zu bewundern war Isabella Woldrich. Am 2. Februar um 19.30 Uhr gastiert sie mit ihrem „Kabarett-Blitzkurs in Glück und Liebe – LiebesLeben“ erneut in Hollabrunn.

ABBA-Hits erklingen im März

„Nimm 2 wie Pech & Schwefel“ heißt es am 24. Februar um 19.30 Uhr bei Fredi Jirkal und Pepi Hopf – „auf jeder Bühne extrem entzündlich“. Am 3. März um 19.30 Uhr werden ABBA-Fans voll auf ihre Kosten kommen. „Dolce Vita“ heizt in Originalkostümen mit den Hits der schwedischen Band ein.

Am 3. März verbreitet die Band „Dolce Vita“ ABBA-Feeling im Stadtsaal. Foto: Mark Hofbauer

Mit einer Premiere kann der Stadtsaal am 24. März um 19.30 Uhr aufwarten. Das neue Programm „pure“ von „Louie’s Cage Percussion“ stellt „Musikalität, Rhythmus und Klang“ in den Mittelpunkt. Aus Südtirol schaut der Luis am 30. März um 19.30 Uhr vorbei und serviert „Speck mit Schmorrn“, seinen neuesten Kabarett-„Streich“.

Präsidentschaftskandidat als „Gschichtldrucker“

Unter seinem bürgerlichen Namen trat er kürzlich zur Bundespräsidentenwahl an, als sein Alter Ego kehrt Marco Pogo am 15. April um 19.30 Uhr als „Gschichtldrucker“ auf die Bühne zurück. Auch im April, am 21. um 19.30 Uhr, bieten Tanja Trappl & Friends ihrem Publikum „MuSI(E)kalische & LitERarische Schmankerl“ an.

Im Mai gibt’s dann „Stinatzer Delikatessen“ mit Thomas Stipsits (6. Mai), am 16. Mai Alex Kristans „50 Shades of Schmäh“ und „Wein, Weib & Gezank“ mit Christa „Tschelsie“ Berger, Franz Josef „Dschosef“ Weiss und ihrer musikalischen Begleitung am Klavier Julia Unger am 25. Mai. Das Programm der ersten Jahreshälfte geht dann mit dem – oft verschobenen – 28. NÖ Volkskulturfestival „aufhOHRchen“ von 22. bis 25. Juni zu Ende. In diesem Zeitraum startet auch die Reihe an Freiluftkonzerten beim Stadtsaal: „Das Open-Air-Konzert mit JOSH. am 23. Juni zählt sicherlich zu den Spitzen-Acts im Hollabrunner Veranstaltungsreigen“, blickt Schneider mit Vorfreude aufs neue Jahr.

Karten zu den Veranstaltungen gibt's hier: www.noen.at/ticketshop

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.