Diese Bauern haben die besten Erdäpfel 2022 geliefert

Rund 110.000 Tonnen heimische Erdäpfel werden jährlich von der Lamb Weston / Meijer (LWM) Austria GmbH in Hollabrunn verarbeitet. Die Rohware wird von rund 160 Landwirten gebracht. Und deren Leistung und Top-Qualität verdienen Anerkennung. Die feierliche Urkundenverleihung fand heuer im Seerestaurant „Katamaran“ in Rust statt. Gemeinsam mit Lagerhausvertretern ehrte LWM Austria fünf heimische Bauer für die „Beste Kartoffelqualität“.

Der Erdäpfelbedarf des Hollabrunner Industriebetriebs wird fast zur Gänze aus der Region abgedeckt. Verantwortlich dafür sind die rund 160 Vertragsbauern aus Niederösterreich, dem Burgenland, Oberösterreich und der Steiermark. „Wir befinden uns inmitten der besten Erdäpfel-Anbauregionen des Landes und sind stolz auf die langjährige Zusammenarbeit mit unseren Landwirten“, betont Geschäftsführer Dirk Niggemann. Diese Kontinuität sei gleichermaßen für die Lamb Weston als für die Bauern zur Sicherstellung einer gleichbleibend hohen Qualität und Wirtschaftlichkeit von Bedeutung. „Sicherlich auch ein Faktor, der uns gemeinsam gut durch die besonderen Herausforderungen der letzten Jahre geholfen hat“, meint Niggemann.

LWM Austria bewertet nach einem Bonitierungssystem, bei dem die Kartoffeln etwa auf Beschädigungen, Stärkegehalt oder innere Mängel untersucht werden. Die Benotung erfolgt nach einem 100-Punkte-System. Dass sämtliche Sortensieger heuer die 90-Punkte-Marke knackten, spreche für eine hohe Qualität dieser Ernte:

Agria: Beate und Friedrich Ecker aus Röschitz, Region Hollabrunn, 97 Punkte

Fontane: Günter Nagl aus Franzensdorf, Region Marchfeld, 98 Punkte

Innovator früh: Josef Regner aus Halbturn, Region Frauenkirchen, 99 Punkte

Innovator: Johann Blatt aus Franzensdorf, Region Marchfeld, 98 Punkte

Umatilla Russet: Christoph Peck aus Andau, Region Frauenkirchen, 97 Punkte

So war die Erdäpfel-Ernte 2022 ...

Wie gestaltete sich das Anbaujahr 2022? Es startete bereits zu Saisonbeginn mit einem Wasserdefizit. Von September 2021 bis März 2022 waren 30 Prozent weniger Wasserreserven vorhanden als im mehrjährigen Durchschnitt. Die Legearbeiten konnten planmäßig abgeschlossen werden. Kühle und trockene Bedingungen führten zu einem verzögerten Wachstum.

Mit Juni kamen dann die ersten Niederschläge und konnten den Wassermangel teilweise ausgleichen, wenngleich die Temperaturen weiterhin überdurchschnittlich hoch blieben. Trotz der wenig vorteilhaften Startbedingungen waren Ende Juni durchschnittlich entwickelte Bestände zu finden und ermöglichten einen planmäßigen Erntestart der Frühlieferungen. Überdurchschnittlich hohe Temperaturen im Juli (+3,1°C über ø) und im August (+1,9°C über ø) verhinderten eine gute Weiterentwicklung der Pflanzen.

Zum Start der Haupternte im September verzögerten Niederschläge einen zügigen Erntefortschritt. Erst mit Oktober kam die Ernte gut in Fahrt, allerdings waren am Ende unterdurchschnittliche Erträge in fast allen Anbaugebieten vorzufinden. Sicherlich ein Resultat der schwierigen Wachstumsbedingungen.

„Trotz all dieser Umstände ist den Landwirten umso mehr zu gratulieren, dass die Qualitäten der Ernte 2022 sehr ansprechend waren“, sagt Roman Haselberger, Leiter der Rohstoffabteiltung der LWM Austria GmbH. „Wir sind uns sicher, dass wir das heurige Jahr auch gemeinsam meistern werden und freuen uns weiterhin auf gute und partnerschaftliche Zusammenarbeit,“ resümiert Geschäftsführer Niggemann.