Verbindung fertig Vom Westen auf neuen Radstrecken nach Hollabrunn

Lesezeit: 2 Min NR NÖN Redaktion

Gaben die Fahrradstraße offiziell frei (v.l.): Andreas Leeb (Stadtwerke), Landtagsabgeordneter Michael Sommer, Bürgermeister Alfred Babinsky, Stadtwerke-Leiter Thomas Bauer, Landtagsabgeordneter Richard Hogl, Stadtrat Josef Keck sowie Wolfgang Dafert, Leiter der Straßenbauabteilung Hollabrunn. Foto: Amt der NÖ Landesregierung

M it Beginn der Radsaison steht im Gemeindegebiet von Hollabrunn eine neue Fahrradstraße zur Verfügung, due nun offiziell freigegeben wurde. Der Wirtschaftsweg, der in den beiden Katastralgemeinden Wolfsbrunn und Oberfellabrunn liegt und Richtung Hollabrunn führt, war streckenweise nicht in adäquatem Zustand.