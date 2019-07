Wenn nun die neue Fußball-Saison startet, ist die eine oder andere Liga wieder geschrumpft. Der Waldsportplatz in Hollabrunn etwa, lange Jahre Heimstätte des ATSV Hollabrunn, wird heute bestenfalls für Juxpartien genutzt. Der Meisterschaftsbetrieb ist passé.

NÖN-Archiv Kein Einlaufen mehr. Auf dem Sportplatz des SV Breitenwaida (hier ein Meisterschaftsspiel gegen Göllersdorf aus dem Jahr 2015) wird schon lange nicht mehr Meisterschaft gespielt. Foto: NÖN-Archiv

Die großen Zeiten, als es zwei Vereine, den SC und ATSV, in der Bezirkshauptstadt gab, sind längst vorbei. Ganz zu schweigen vom kurzen Aufflackern in der großen Fußballwelt durch den FK Blau-Weiß. Aktuell gibt’s nur noch den ATSV, der seit Jahren zweitklassig im Stadion in der Aumühlgasse spielt. Und der Waldsportplatz ist quasi ein Sinnbild für die Krise des niederösterreichischen Vereinsfußballs.

In den letzen Jahren verschwanden immer mehr Vereine aus dem Bezirk von der Fußballlandkarte: USV Eggendorf/Thale, SV Breitenwaida, SV Sitzendorf (Anm.: wohlgemerkt nur die Herren) oder der USV Maissau/Oberdürnbach sind nur einige Bei spiele. Die Gesamtanzahl im ganzen Bundesland schrumpfte kräftig.

Auch wenn es bei einigen dieser Klubs nur ein vorüber gehendes Aus sein sollte, zeigt die Vergangenheit, dass eine Rückkehr in den Meisterschaftsbetrieb leicht zur unlösbaren Hürde wird. Wer einmal aus dem Liga-Alltag weg ist, kehrt meist nicht mehr zurück – und hat dementsprechend keine Zukunft.

Einfache Antworten auf die Frage nach dem Warum gibt es nicht, komplexe Antworten schon eher. Gewisse Trends zeichnen sich ab:

Finanzielle Probleme

Solange auch in einer 2. Klasse 500 Euro Fixum samt Punkteprämien gezahlt werden, weil der sportliche Ehrgeiz wichtiger als die nach haltige Vereinsentwicklung ist, darf man sich nicht wundern, wenn das Budget schnell überzogen ist. Bricht dieses System dann zusammen, fehlen die einheimischen Spieler, welche ob dieser Entwicklung schon längst das Weite gesucht haben. „Da müssten die Vereine unter einander viel solidarischer agieren, aber jeder schaut nur auf sich und seinen Erfolg. Dieser rechtfertig scheinbar alle Mittel“, kritisiert etwa Christian Durchschlag, Obmann der Hauptgruppe Nordwest.

Bevölkerungsentwicklung

Eine logische Rechnung: Weniger Einwohner in den Gemeinden bedeuten meistens auch weniger Kicker. Dazu ist das Sportangebot im letzten Jahrzehnt größer geworden – besonders in urbanen Regionen. Das beginnt beim Basketball und geht bis zu neuen Motorikparks, die entstehen. Ganz zu schweigen von der grundsätzlich mangelnden Einstellung bei Kindern zum Sport. Oder anders ausgedrückt: „Wir müssen Kindergartenkindern bei uns oft erst einmal grund legende Be wegungsabläufe beibringen“, seufzt auch Christian Eichhorn, Wullersdorfs Nachwuchskoor di nator.

Funktionärsmangel

Stellvertretend für so einige One-Man-Shows im Bezirk beklagt Franz Kurweil, Obmann und Trainer beim SC Guntersdorf: „Ich schaffe das nicht mehr alleine. Aber ich kann keine Nachfolger oder Unterstützer aus dem Hut zaubern.“ Recht hat er. Aber bricht so eine Person weg, droht in weiterer Folge meistens ein ganzer Verein wegzubrechen.