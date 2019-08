Wer die Göllersdorfer Wienerstraße kennt, der weiß: Dort wird gerast. Bei Messungen werden Geschwindigkeiten jenseits der erlaubten 50 km/h gemessen.

Ein Umstand, der nicht neu ist. Die Verkehrssituation ist bereits seit vielen Jahren ein Thema. Verschärft wird die Situation, wenn der Verkehr über Göllersdorf umgeleitet wird.

„Ausparken und Einfahren in den Fließverkehr kaum möglich“, weiß SPÖ-Vorsitzender Stefan Hinterberger. Nachdem keine Lösung in Sicht scheint, haben die SPÖ-Gemeinderäte einen Antrag an den Göllersdorfer Gemeinderat ausgearbeitet. Die Sozialdemokraten hoffen dabei auf die Unterstützung der Grünen und Freiheitlichen.

Der Antrag der SPÖ sieht eine Verbesserung der Verkehrssituation in der Göllersdorfer Wienerstraße vor. „Es sollen ernsthafte Gespräche mit dem Land NÖ und der Straßenbauabteilung des Landes NÖ geführt werden, in denen die aktuelle Situation dargelegt wird“, erzählt Hinterberger, welche Punkte der Antrag beinhalten wird. Da die Wienerstraße eine Landesstraße ist, soll die Gemeinde das Land bitten, verkehrsberuhigende Maßnahmen durchzuführen.

SPÖ-Forderung nach schärferen Maßnahmen

Die Gemeinde solle ebenso einen Beitrag zur Entschärfung der Verkehrssituation beitragen und einen Gehsteig auch auf der zweiten Seite der Wienerstraße von der Ecke Liebhartgasse bis etwa vor der Kreuzung in Richtung der Firma Aichinger herstellen. „Wir hoffen auf Zustimmung aller Parteien zu unserem Vorschlag“, sagt Hinterberger.

ÖVP Bürgermeister Josef Reinwein (ÖVP) will Experten für Maßnahmen zurate ziehen.

„Es sollte anders laufen, was das Miteinander betrifft“, ärgert sich ÖVP-Bürgermeister Josef Reinwein, dass die Sozialdemokraten hier mit „ungelegten Eiern vorpreschen“. Von Forderungen, die nicht gehalten werden können, habe niemand etwas. „Und dafür stehe ich auch nicht“, macht Reinwein klar.

Die Verkehrssituation in der Wienerstraße sei schwierig. Ein Gehsteig sei deswegen eine Herausforderung, weil die Häuser tiefer liegen als die Fahrbahn. „Ich bin kein Experte. Ich kann mich mit der Forderung erst auseinandersetzten, wenn jemand d‘rübergeschaut hat, der sich auskennt“, will Reinwein hier auf das Wissen von Sachverständigen des Landes NÖ zurückgreifen.