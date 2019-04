Die Hollabrunner SPÖ heftet sich nun die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer auf ihre Fahnen. Ihrer Initiative sei es zu verdanken, dass die Arbeiten zur Entschärfung der unfallträchtigen „Redl-Kreuzung“ bereits gestartet wurden, um vor Eröffnung des neuen Kindergartens fertig zu sein.

Die Wichtigkeit einer zeitnahen Adaptierung der „Graf-Kreuzung“ sei von der Bürgermeisterpartei noch nicht erkannt worden, bedauert der Vorsitzende des Verkehrsausschusses, SPÖ-Gemeinderat Peter Tauschitz. Er betont aber: „Wir werden uns weiterhin dafür einsetzen, auch bei dem bereits gestartetem Planungsprozess für einen Neubau einer Volksschule im Bereich der Josef Weisleinstraße bereits jetzt die notwendigen Verkehrsmaßnahmen zu berücksichtigen.“

„Wir haben uns darauf geeinigt, das Projekt aus Kostengründen noch aufzuschieben.“ VP-Vizebürgermeister Alfred Babinsky zur Umgestaltung der „Graf-Kreuzung“.

Bei der Ausweitung und „Sichtbarmachung“ der bestehenden Tempo-30-Zonen bei Gefahrenpunkten (Schulen, Kindergärten, Wohngebiete) seien ebenso Fortschritte erzielt worden: „Neben den üblichen Verkehrsschildern wurden auf unsere Initiative hin zusätzlich Bodenmarkierungen ergänzt“, berichtet SPÖ-Klubobmann Alexander Eckhardt. So werde nun beispielsweise die seit Jahren bestehende Tempo-30-Zone in Breitenwaida wieder ins Bewusstsein der Autofahrer gebracht (siehe auch Seite 16). „Die empfohlene Umsetzung der Tempo-30-Zone in der Hollabrunner Gschmeidlersraße wird ab Inbetriebnahme der Verlängerung der Schnellstraße S 3 Ende 2020 spruchreif und von uns daher bereits jetzt behandelt“, ergänzt Stadträtin Elke Stifter.

NOEN Erkennt keinen Parteiverdienst beim Umbau der „Redl-Kreuzung“: Alfred Babinsky, VP.

Eine Besonderheit könne zudem ab dem kommenden Schulstart für die beiden Hollabrunner Volksschulen angeboten werden: Auf Initiative der SPÖ werde es eigene Schulwegpläne geben, die von Experten der AUVA kostenlos gemeinsam mit den Schulleitungen erstellt werden und als Grundlage für das Einüben des Schulweges dienen. „Ziel ist es, unseren Taferlklasslern das selbstständige und sichere Meistern des täglichen Schulweges zu ermöglichen“, betont Tauschitz. Und was meint VP-Vizebürgermeister Alfred Babinsky zu den SPÖ-Erfolgsmeldungen?

Die zeitgerechte Errichtung des Kreisverkehrs an der „Redl-Kreuzung“ sei in dem Moment klar gewesen, als der Standort für den neuen Kindergarten feststand. „Das war ein Kriterium.“ Zur „Graf-Kreuzung“ habe es bereits eine Untersuchung gegeben, die im Verkehrsausschuss genau unter die Lupe genommen worden sei. „Wir haben uns darauf geeinigt, das Projekt aus Kostengründen und aufgrund der baulichen Entwicklung noch aufzuschieben.“

Wesentlich sei, dass alle Maßnahmen im Interesse der Kinder und Bürger sind, so Babinsky.