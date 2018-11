Montagabend tagte der Verkehrsausschuss unter der Leitung von Peter Tauschitz. Der SPÖ-Gemeinderat verriet bereits im Vorfeld, welche Schwerpunkte er vorantreiben will.

So seien die letzten Monate genutzt worden, ein Radverkehrskonzept zu entwerfen, das sich auf bestehende Freizeitrouten stützt und eine ganzjährige, vom motorisierten Verkehr großteils getrennte Wegführung außerhalb der Orte ermöglicht. „Unser Ziel ist es, einen Grundsatzbeschluss im kommenden Gemeinderat zu erreichen, der eine zeitnahe Umsetzung ermöglicht“, betont Tauschitz.

Die bestehenden Güterwege seien teilweise sogar asphaltiert. „Was fehlt, ist lediglich die Beschilderung und die Information dazu, beispielsweise über die Gemeindehomepage“, schildert der SPÖ-Mandatar. Gleichzeitig soll das Radwegenetz in der Stadt Hollabrunn durch die Markierung von Mehrzweckstreifen erweitert werden.

Wichtig ist Tauschitz zudem, den Transitverkehr aus dem Stadtzentrum völlig zu verbannen, statt des bisher zeitlich befristete Fahrverbots. Die Roten wollen in diesem Zuge die schon früher diskutierte Errichtung einer Nordostumfahrung neuerlich aufs Tapet bringen.

Kommt die Spange ins Mobilitätsprogramm?

In Anbetracht der Schnellstraßenverlängerung bis 2020 werde eine sinnvolle Verkehrsentlastung des Stadtgebietes erst mit dieser Spange zwischen B 40 (Mistelbacher Straße), L 51 (Straße nach Aspersdorf) und S3 möglich, meint Tauschitz und kündigt einen Entschließungsantrag an, dieses Projekt in das Mobilitätsprogramm des Landes aufzunehmen, um mit den Planungen beginnen zu können. Gleichzeitig wäre eine Erschließung des Betriebsgebiets im Bereich der Müllverladestation möglich.

Weiters auf der Agenda des Verkehrsausschusses: die Bündelung der Buslinien, die Abstimmung der Fahrpläne auf den Verkehrsknoten Hollabrunn und die geplante Neuorganisation des Anrufsammeltaxis. „Natürlich unterstützt unsere Fraktion auch die Online-Petition der Bezirks-SPÖ zur Attraktivierung der Nordwestbahn“, unterstreicht der Ausschuss-Chef.