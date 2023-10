Ein Lkw-Führerhaus wurde in Pleissing zum Klassenzimmer

Die Aktion des NÖ Güterbeförderungsgewerbes hat im Herbst 2023 neuerlich Fahrt aufgenommen, um den Kindern besonders auch das Thema „Sicherheit im Straßenverkehr“ näherzubringen. So fuhr ein Lkw der Transportfirma Setzer aus Heufurth vor der Volksschule in der Hardegger Katastralgemeinde Pleissing vor. In einem Workshop erarbeiteten die Dritt- und Viertklässler gemeinsam mit Franz Setzer und Workshop-Leiterin Elke Winkler auf spielerische Art alles Wissenswerte über Lkws. Zum Sicherheitsthema unterstützte auch die Polizei Retz durch die Inspektorinnen Melanie Hinterberger und Judith Resel die Aktion.

Dass der Lkw für den Gütertransport unerlässlich ist, davon geht jeder aus. Warum das aber so ist, wissen Kinder selten. Wie etwa, dass neun von zehn Lebensmitteln mit dem Lkw gebracht werden oder dass besonders die Lkw mittlerweile äußerst strengen Emissionsstandards genügen müssen.

Der Anhalteweg des Lkws, der Schutzweg, der Sicherheitsabstand sowie der tote Winkel oder das „Ausscheren“ in Kurven wurden anschaulich demonstriert – mit Bodenkennzeichnungen, Verkehrshütchen und durch die Überprüfung der Sichtverhältnisse aus dem Führerhaus durch die Kinder selbst. Selbst am Steuer eines Lkws zu sitzen, war auch in Pleissing ein Highlight der Veranstaltung.

Zum Abschluss überreichten Workshop-Leiterin Winkler der jeweiligen Klasse eine Urkunde, die die Schule als „besonders um die Verkehrssicherheit der SchülerInnen bemühte Einrichtung“ auszeichnet.