„Sensibel bleiben!“ Faires von der Kokusnuss im Weltladen

Die ehrenamtliche Mitarbeiter des Retzer Weltladens boten „Faires von der Kokosnuss“ zur Gratis-Verkostung angeboten und es war ihnen wie immer ein Anliegen, über den fairen Handel zu informieren. Gerne naschten große und kleine Feinschmecker die Companera-Kokosschokolade, die Schokolade mit Kokos-Orange, einen Kokos-Mango-Riegel und die Mango-Kokos-Bällchen. „Das ein oder andere Fairtrade-Produkt wurde auch gleich im Einkaufskorb mit nach Hause genommen“, freute sich Geschäftsleiterin Renate Trauner.

Jedes Produkt aus dem Weltladen sei nicht nur für den Kunden ein Gewinn, sondern auch für die Menschen, die dieses Produkt erzeugen. Am Beispiel der Mango-Kokos-Bällchen sehe man, was durch den Handelspartner Preda auf den Philippinen in den letzten Jahren Großartiges gewachsen ist: Durch den fairen Handel mit Mango und Kokos haben die Bauern ein fixes Einkommen, ihre Kinder müssen nicht auf der Straße betteln, sondern besuchen die Schule. Die Familien kultivieren den Boden und stoppen so die Landflucht, zu der sie ansonsten gezwungen wären.

„Viele junge Menschen haben bei Preda einen Ausbildungs- und Arbeitsplatz gefunden. Seit Jahrzehnten setzt sich Preda für Kinderrechte auf den Philippinen ein, befreit Kinder aus Gefängnis und Prostitution, schenkt ihnen ein neues Zuhause und stärkt sie für ihre Zukunft“, berichtete Trauner.

„Fairtrade-Produkte schmecken nicht nur köstlich, sondern ermöglichen auch den Menschen in diesen Ländern ein Leben in Würde“, meinte Tourismusstadt Daniel Wöhrer und nahm eine Packung Kekse für seine Mitarbeiter in der Gäste-Information zur Kaffeepause mit. Zurzeit werde vieles teurer und jeder müsse überlegen, was leistbar ist. „Gerade deshalb müssen wir sensibel bleiben und darauf achten, dass wir nicht auf Kosten der Menschen in den Ländern des Südens leben“, sagt Wöhrer.