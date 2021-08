Der Startschuss zum August-Programm fällt am 11.8. mit einem gemeinsamen Besuch im Freibad. Am 17.8. lädt die jugendarbeit.07 dann zum Burschencafé, das im Jugendtreff (Alter Schlachthof) stattfindet. Künstlerisch veranlagte Jugendliche können am 18.8. ihr Talent an der Graffiti-Wand bei einem Workshop zeigen. Traditionell nützt die jugendarbeit.07 die Ferien auch zu historisch-politischer Bildung: Am 19.8. steht der Ausflug in die KZ-Gedenkstätte Mauthausen in Oberösterreich für Jugendliche ab 14 Jahren am Programm. Den Abschluss des Sommerprogramms der jugendarbeit.07 bildet ein dreitägiger Campingausflug vom 1. bis 3. September.

Anmeldemöglichkeit und organisatorische Details zu den kostenlosen Aktivitäten sind auf www.jugendarbeit.at, Facebook und Instagram zu finden. News gibt’s außerdem am Tik-Tok-Kanal der jugendarbeit.07.

Fixtermine am Montag und Donnerstag

Der Jugendtreff im Alten Schlachthof (Josef Weisleinstraße 5) ist jeden Montag von 16 bis 19 Uhr geöffnet. Billard, Musikhören, Playstation, Dart und vieles mehr stehen dort zum Zeitvertreib bereit. Weiters findet jeden Donnerstag von 20 bis 21.30 Uhr der Online-Jugendtreff via Zoom statt. Sorgen und Anliegen können auch in den Ferienmonaten immer mit Jugendarbeitern bei einem persönlichen Beratungs- und Gesprächstermin besprochen werden.

Und wer mehr über die jugendarbeit.07 wissen möchte, kann sich mit einem Video auf YouTube informieren.