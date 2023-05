Ärzte als Künstler in der Galerie Untergrub

Während Werner Hladik pensionierter Allgemeinmediziner ist, leitete der Tierarzt Günter Schwarz die Tierklinik in Hollabrunn. In der Menschenmenge im dicht mit Bildern bestückten Saal konnte man einen großen Freundeskries der Ausstellenden erblicken, darunter Altbürgermeister Max Kaltenböck mit Gattin. Aber auch Arztkollegen wurden gesichtet, darunter Georg Silny und Rudolf Kuzmits.

Was den beiden Künstlern gemeinsam ist, ist deren Berufung und Leidenschaft zur Kunst, wobei beide zwischen Naturalismus und Expressionismus pendeln. Beide bestechen durch Vielfältigkeit. Während Günter Schwarz in erster Linie in seinen Porträts und Tierbildern durch frappierende Präzision besticht, wurde er doch nicht müde, Landschafts- und Blumenbilder zu malen. Werner Hladik bietet eine Dichte und Breite an Exponaten dar und beide brauchen den Vergleich mit bedeutenden Malern nicht zu scheuen.

Schon als Kind zeigte Günter Schwarz größte Begeisterung für Zeichnen und Malen, später beschäftigte er sich intensiv mit der Anfertigung von historisch getreuen Miniaturen (Maßstab 1:32) - vom Quellenstudium über die Anfertigung von Gussformen und dem Experimentieren mit Metalllegierungen und Modelliermassen bis hin zur möglichst authentischen Bemalung mit Öl- oder Acrylfarben.

Werner Hladik begann vor 35 Jahre im Selbststudium mit Ölmalerei, wobei er von Monet inspiriert wurde. Später fertigte er Arbeiten in Acryl und Mixed Media an. Es folgten Malkurse in der Kunstfabrik Wien.

In Scottsdale in den USA hatten Güner Schwarz und Werner Hladik übrigens im Jahr 2018 eine gemeinsame Ausstellung (Terravita Studio Tour) mit viel Erfolg gestaltet.

Die Vernissage wurde durch den ausgezeichneten Bio-Wein und Frizzante des Weingutes Hager abgerundet. Um mit Karl Farkas zu sprechen: „Schau’n Sie sich das an!“ Gelegenheit dazu ist bis 3. Juni jeden Freitag, Samstag, Sonntag und Feiertag von 14 bis 18 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung unter 02954-2514.

