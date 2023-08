Rauschendes Fest in Unterretzbach mit Geburtstagskind

Am letzten Juliwochenende fand das heurige Parkfest des Verschönerungsvereins Unterretzbach im Rauscherpark statt. Am Samstag gab es neben Bratwurst und Aufstrichbroten das traditionelle Gulaschessen, am Sonntag als Mittagstisch zusätzlich Surbraten mit Knödel und Krautsalat. Hausgemachte Torten und Schnitten erfreuten alle Mehlspeistiger. Bier von Winzerbräu Hofbauer sowie Weine von ansässigen Winzern in bester Qualität stillten den Durst. Mittlerweile ist der Rauscherpark ein Treffpunkt für viele aus nah und fern. Die jüngeren Besucher hatten in der Hüpfburg viel Spaß.

Besonders herzlich wurde das Geburtstagskind Richard Hogl willkommen geheißen. Mit am Tisch des Jubilars waren auch Gemeindechef Manfred Nigl, Vize Alois Binder sowie der Retzer Bürgermeister Stefan Lang. Unter den vielen Gratulanten waren VSV-Obmann Karl „Mike“ Strobl und der ehemalige Schuldirektor Ernst Raab. Angestoßen wurde mit besten Weinen aus Unterretzbach.