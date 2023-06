Neue Maissauer Ärztin bleibt den Garsern erhalten

„Ich möchte ausdrücklich festhalten, dass die Ordination in Gars in der Form auf jeden Fall bis 1. Oktober weitergeführt wird“, stellt die Medizinerin gleich zu Beginn des Gesprächs klar. „Ab diesem Zeitpunkt werde ich allerdings die Hauptordination in Maissau führen, Gars wird die Zweitordination.“

Verschiedene Umstände hätten die in Ziersdorf wohnhafte Ärztin dazu bewogen, die schon längere Zeit unbesetzte Kassenstelle in Maissau zu übernehmen. Sicherlich kein Grund für den Wechsel stellte die Miethöhe für ihre Ordination im Garser workingspace 4.0 in der Schillerstraße dar, wie fälschlich behauptet wurde. „Die war nämlich schwer in Ordnung“, wie Greilinger betont.

Vielmehr hätten sich in den letzten Monaten gewisse Umstände entwickelt, die mittlerweile nicht mehr tragbar waren. Insbesondere die Parkplatzsituation in der Schillerstraße verschärfte sich zusehends. Es gebe dort nur sehr wenige Parkplätze, durch den Bau des neuen Feuerwehrhauses („Das ist ganz wichtig für Gars!“) würden noch weitere wegfallen und älteren bzw. gehbehinderten Patienten sei ein weiter Fußweg nicht zumutbar - und eine diesbezügliche Lösung ist nicht in Sicht.

„Bin auf jeden Fall drei Tage in Gars!“

Greilinger wolle auf jeden Fall drei Tage pro Woche in Gars ihre Ordination abhalten, vielleicht sogar einen vierten Tag mit Terminvereinbarung. Dass sie Patienten in beiden Gemeinden betreut, sei dadurch möglich, dass sie mit Doris Kreimel („Sie ist hier gut bekannt, war schon jahrelang meine Vertreterin.“) eine weitere Ärztin ins Boot holt. Sie wird als „erweiterte Stellvertretung“ in beiden Ordinationen tätig sein, nächster Schritt sei dann eine Gruppenpraxis. „Das ist ein neues Modell, die Krankenkasse hat bereits ihre Zustimmung signalisiert. Nach einer Prüfung steht dem nichts mehr im Weg“, erklärt Greilinger.

Einen neuen Standort für die Praxis hat sie schon im Auge, die Gespräche seien weit gediehen - nämlich die Räumlichkeiten der ehemaligen Sparkasse in dem der Sparkasse Horn-Ravelsbach-Kirchberg AG gehörenden Haus am Dreifaltigkeitsplatz, wo auch die Polizeiinspektion untergebracht ist. Aber da müssen noch etliche Adaptierungsarbeiten erledigt werden.

„Arzt zählt mehr als der Bürgermeister“

Unterstützung hat die Ärztin bei der Gemeinde Gars gefunden. „Wir sind seit drei Wochen in engem Kontakt mit Frau Doktor Greilinger und haben nach einer Lösung gesucht, weil wir die beliebte Ärztin unbedingt halten wollen“, beschreibt Bürgermeister Martin Falk die Situation. „Dankenswerterweise haben wir auch vom Büro des für das Gesundheitswesen zuständigen Landesrates Ludwig Schleritzko viel Unterstützung bekommen.“ Er habe gesehen, so Falk, wie wichtig ein Arzt für die Bevölkerung ist: „Der zählt mehr als der Bürgermeister ...“

Über den ins Auge gefassten neuen Standort müssen noch Gespräche mit dem Eigentümer geführt werden, eine positive Lösung zeichnet sich ab. Aber gibt es nicht auch hier zu wenig Parkplätze? Falk: „Natürlich ist das Angebot beschränkt, aber die Situation wird sich entspannen, wenn die Firma Kiennast ins neue Büro am Ortsrand übersiedelt und keine Mitarbeiter mehr im Zentrum ihr Auto abstellen.“