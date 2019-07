In den einzelnen Gemeinden sind kaum noch Bäckereien zu finden. Mit Gerold Blei, der erneut Konkurs anmelden musste, verliert der Bezirk einen Meister seines Handwerks. Die Bäckerei mit Standorten in Retz und Hollabrunn bot auch einen Lieferservice an, der die kleinen Ortschaften mit Brot und Gebäck versorgt hatte.

Auf diesen Dienst müssen die Kunden aber nicht verzichten. „Ich habe immer positives Feedback erhalten, wenn ich mit dem Bäckerwagen unterwegs war“, sagt Gabriele Linsbauer. Sie war zuletzt Mitarbeiterin von Gerold Blei. Weil ihr die Kunden sagten, dass es „schad‘ drum“ wäre, gründete sie kurzerhand das Ein-Frau-Unternehmen „Gabi‘s Nahversorgung“ und ist jetzt mit ihrem roten VW-Bus, der gefüllt mit Backwaren und Waren des täglichen Gebrauchs ist, auf derselben Route unterwegs.

Die Produkte stammen aus der Bäckerstube Blei in Sallapulka (Gemeinde Weitersfeld, Bezirk Horn). Das ist kein Zufall: Inhaber Thomas Blei und Gerold Blei sind Cousins; teilen nicht nur den Nachnamen, sondern auch die Leidenschaft zum Bäckerhandwerk. Die Bäckerei Blei aus Sallapulka besitzt zwei weitere Filialen im Horner Bezirk, nämlich in Breiteneich sowie in Langau, und kann laut Homepage auf eine lange Firmengeschichte seit Anfang des 17. Jahrhunderts zurückblicken.

Roter VW-Bus liefert frische Backwaren

Der Lieferservice von Gabi Linsbauer, die via Handzettel ihren Kundenstock von der Übernahme informierte, wurde mit 17. Juli nahtlos und mit denselben Halteorten übernommen. Bis auf Sonntag und Montag werden auf zwei Strecken, von Watzelsdorf bis Obritz und von Unternalb bis Grund, schon in den Morgenstunden frische Backwaren geliefert.

Aktuell ist die Frau, die lange Zeit in der Gastronomie tätig war, mit ihrem roten VW-Bus on Tour. Wenn sich der Service etabliert und gut angenommen wird, kann sich die frischgebackene Selbstständige vorstellen, in einen Wagen mit Verkaufstheke zu investieren.