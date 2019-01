Ulli Holy-Padevit und ManfredMüller Maulwurf begeistern Kinder. | Stadtbücherei Retz

„Fernsehen ohne Strom“ in der Stadtbücherei heißt: Kinder hören Geschichten, während Bilder aus dem Buch in einem japanischen Schattentheater gezeigt werden. Leiterin Ulrike Holy-Padevit wählte zuletzt „Grummel freut sich auf Weihnachten“: Ein Dachs will seinen Winterschlaf halten, wird aber dauernd von Waldtieren gestört.

Georg Riedl hatte mit seiner Klarinettenklasse sieben passende Musikstücke ausgesucht – und ließ zwischendurch das pochende Geräusch, wenn wieder ein Tier an die Türe klopfte, auf der Bassklarinette hören.

Interesse der Kinder & Jugend am Buch steigt

„Ich glaube wirklich, dass man in Retz wunderbar außerschulische Leseförderung betreiben kann“, war Holy-Padevit erst mit Maskottchen Manfred Müller Maulwurf (MMM) im Kindergarten. „Die Kinder merken sich MMM recht gut, das ist oft sehr berührend.“ Was sie noch mehr freut: „Die Ausleihzahlen für Kinder- und Jugendbücher sind gestiegen!“

Die Bibliothek ist nicht nur für diese Generation wichtig. Eine ältere Frau, angewiesen auf Krücken, bat nach drei Wegen um einen Sessel, „weil sie schon wusste, dass das in der Bücherei geht“, so Holy-Padevit. Bei ihrer Rast habe sie sich ein Hörbuch ausgesucht. Genau das sei der Mehrwert einer öffentlichen Bücherei, betont die Leiterin.