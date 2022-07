Künftige Mitarbeiter? Ferialpraxis im Klinikum Hollabrunn

Werbung

Im Verwaltungsbereich des Krankenhauses können Schüler im Juli und August in der Kinderbetreuungseinrichtung „Flohhaufen“ ebenso Berufsluft schnuppern wie im IKT-Bereich (Informations- und Kommunikationstechnik), in der Buchhaltung und in der Spitalsküche.

Die Praktikanten werfen einen Blick hinter die Kulissen der verschiedenen Bereiche eines Klinikums. Vorhandenes Wissen aus der Schule können sie eventuell bereits praktisch anwenden oder eben ihre bisherigen Kenntnisse vertiefen und erweitern. Das Spitalspersonal instruiert die jungen Menschen dahingehend, dass sie selbstständig übertragene Aufgaben übernehmen können.

Gute Chancen für motivierte künftige Mitarbeiter

„Wir erhalten jährlich viele Praktikumsanfragen für die Sommermonate und können viele spannende Aufgabenfelder bieten. Unsere Praktikanten bekommen eine gute Orientierungshilfe für die künftige Berufswahl, was uns darin unterstützt, motivierte künftige Mitarbeiter zu gewinnen“, schildert Andrea Dankelmaier, Kaufmännische Direktorin des Klinikums Hollabrunn.

Ein Überblick über die Gesamtorganisation und das Kennenlernen des guten Miteinanders der unterschiedlichen Berufsgruppen sollen den Jugendlichen einen Eindruck vermitteln, welche Komponenten bei der bestmöglichen Versorgung der Patienten eine maßgebliche Rolle spielen. Sie würde sich freuen, so Dankelmaier, jemanden aus dem Kreis der Praktikanten in Zukunft als Mitarbeiter begrüßen zu dürfen.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.