850.000 Schritte mit der Allergiker-Gruppe

Seit Dezember 2022 gibt es nun neben der Selbsthilfegruppe COPD-Austria die „Selbsthilfegruppe Allergiker Hollabrunn-Göllersdorf“. „Wir möchten besonders jene Personen ansprechen, die Allergien haben, da gerade jetzt die Zeit kommt, wo Allergien im Vormarsch sind“, sagt Gründer Robert Wasner im NÖN-Gespräch.

Gerade Patienten mit Lungenkrankheiten rät er, einen Allergietest zu machen, da hier das Risiko erhöht sein könnte. In regelmäßigen Treffen erfahren die derzeit 15 Mitglieder, wie man gegen Allergien vorgeht und welche Ärzte in der Umgebung entsprechende Allergietests anbieten. „Wir helfen auch weiter, wenn es um Anträge bei der Krankenkasse, Pflegegeld oder Steuerausgleich geht“, erzählt Wasner, der selbst unter einigen Allergien leidet.

Spaziergänge jeden Mittwoch und Freitag

Zusätzlich werden Vorträge, Spielabende, Grilltage und Infoabende angeboten. „Uns ist es auch wichtig, Kontakt mit anderen Personen aufzunehmen“, betont Wasner. Daher finden jeden Mittwoch und Freitag um jeweils 9 Uhr Spaziergänge statt. Alle sind herzlich eingeladen mitzugehen, auch Hunde sind erlaubt. Treffpunkt am Mittwoch ist der Wald- und Erlebnispfad in Hollabrunn. Wo der Treffpunkt freitags ist, wird nach dem Spaziergang am Mittwoch entschieden.

„Bis jetzt sind wir fast 850.000 Schritte gegangen“, freut sich der Initiator. Weiters ist ein Kegeltreff am 24. März um 17 Uhr im Salus & Forma in Hollabrunn geplant. Am 31. März findet das nächste monatliche Gruppentreffen im Café Happy in Hollabrunn statt, wo auch das Programm für die nächsten Wochen vorgestellt wird.

Außerdem besteht seit kurzem eine Lungensportgruppe in Hollabrunn, die Physiotherapeut Manuel Hudetschek von der BEST-Praxis aus Stockerau leitet. Diese richtet sich vor allem an Patienten, die an Long- Covid, COPD, Asthma oder einer anderen Lungenerkrankungen leiden oder an Personen, die einfach nur ihre Lunge stärken möchten.

Robert Wasner bittet um Voranmeldung via E-Mail an wasnerrobert@hotmail.com oder unter 06769412831.

