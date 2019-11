Adventmärkte im Bezirk Hollabrunn: Ein Überblick.

GROSSSTELZENDORF: Sa., 23.11.: Kellergassenadvent, in der Kellergasse, ab 15 Uhr, sowie ebenso am So., 24.11., ab 14 Uhr.

HADRES: So., 24.11.: Adventmarkt der Frauenrunde, im Pfarrsaal, nach der hl. Messe.

HARDEGG: Sa., 30.11.: Adventmarkt, im Pfarrhof, ab 14 Uhr sowie So., 1.12. nach der hl. Messe.

HOLLABRUNN: Fr., 22.11.: Eröffnung des Adventdorfes, ganztägig; Fr., 29.11.: Adventmarkt im Hof, Location 2020, nachmittags; Sa., 7.12., und So., 8.12.: Kunsthandwerklicher Adventmarkt, Alte Hofmühle, jeweils ab 10 Uhr.

KLEINWETZDORF: So., 22.12.: Heldenberg-Adventmarkt, bei Koller’s Oldtimermuseum, ab 14 Uhr.

MAILBERG: FR., 22.11.: Adventzauber, in der Kellergasse Marktweg, 15 bis 20 Uhr, sowie ebenso am Sa., 23.11. von 14 bis 18 Uhr.

MAISSAU: Sa., 30.11.: Maissauer Adventdorf, Franz-Gilly-Gasse 7, ab 15 Uhr sowie ebenso am So., 1.12. ab 13 Uhr.

PERNERSDORF: So., 24.11.: „Start in den Advent“, im Just-Keller, ab 14 Uhr.

PULKAU: Sa., 30.11., und So., 1.12.: Christkindlmarkt, im Stadtkern, jeweils ab 13 Uhr.

RADLBRUNN: Sa., 30.11.: Adventmarkt, im Pfarrhof, ab 14 Uhr; So., 8.12.: Advent im Brandlhof, von 10 bis 18 Uhr.

RASCHALA: So., 1.12.: Weinviertler Advent, in der Kellergasse, 10 bis 19 Uhr.

RAVELSBACH: Sa., 7.12., und So., 8.12.: Adventmarkt, im Kirchenpark und Kulturzentrum, jeweils ab 13 Uhr.

RETZ: Fr., 22.11.: Adventmarkt der Caritas, Fladnitzerstraße, von 16 bis 18 Uhr sowie ebenso am Sa., 23.11. von 14 bis 18 Uhr; Fr., 29.11.: KFB-Adventmarkt, im Retzer Pfarrkeller, 8 bis 18 Uhr, sowie Eröffnung „Mein Geschenk aus Retz“, am Retzer Hauptplatz, um 16 Uhr.

SCHÖNGRABERN: Sa., 23.11.: Weinviertler Advent, in der Kellergasse, ab 15 Uhr sowie ebenso am So., 24.11. ab 14 Uhr.

SITZENDORF: Fr., 22.11. Weihnachtsmarkt, in der Landschaftspflege, ab 13 Uhr sowie ebenso am Sa., 23.11., ab 10 Uhr.

WULLERSDORF: Regionaler Schmankerlmarkt im Advent, am Wullersdorfer Marktplatz, 9 bis 12 Uhr.

ZIERSDORF: Sa., 30.11., und So., 1.12.: Ziersdorfer Advent, am Ziersdorfer Marktplatz, ab 15 Uhr; Sa., 14.12. und So., 15.12.: Ziersdorfer Advent, am Ziersdorfer Marktplatz, jeweils ab 15 Uhr.