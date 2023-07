Heldenberg will die Schätze der Gemeinde beleben

„Wir möchten den Heldenberg generell und auch den Englischen Garten beleben“, erzählt Bürgermeister Günther Brandstätter im Gespräch mit der NÖN. Der offenbar schon länger gehegte Wunsch kam aus der Bevölkerung.

Vergangenen Sommer fanden sich drei Künstler aus der Region und stellten ihre Werke im Englischen Garten aus. Mit dabei war Martina Reichelt, bekannt unter dem Künstlernamen Mati Pö. Sie und ihre Kollegen waren begeistert von diesem Ambiente. Nach dem erfolgreichen Adventmarkt im vergangenen Jahr findet nun am 5. und 6. August die Veranstaltung „Kunst und Wein“ statt.

„Es stellen vorwiegend unsere regionalen Künstler, zum Teil Mitglieder der ARTSchmidatal, ihre Werke vor“, betont Brandstätter, angesprochen auf das Gerücht, dass bei dieser Veranstaltung ein Handwerksmarkt wie im Radlbrunner Brandlhof stattfinden würde: „Unsere Veranstaltung kann man gar nicht mit dem Handwerksmarkt der Volkskultur NÖ vergleichen. Im Brandlhof sind traditionelle Berufsgruppen vertreten, Spezialisten ihres Fachs, denen man bei ihrer Arbeit zuschauen kann. Dahinter steckt umfangreiches Wissen und lange Recherche zu diesem umfassenden Thema. Das zeigt eindrucksvoll die NÖ Handwerkskarte der Volkskultur.“

Reitfläche der Lipizzaner als weitere Event-Location?

In der Vergangenheit gab es bereits unterschiedliche Veranstaltungen am Heldenberg. Im Steinzeitdorf etwa stellte ARTS-Autor Rudi Bulant sein Buch „Im Bann der Kreisgräben“ vor, die Künstlervereinigung ARTSchmidatal hielt Lesungen und Ausstellungen in der Orangerie ab, die Bühne Weinviertel spielte im Oldtimermuseum und es gab eine Opernaufführung bei der Radetzky-Gedenkstätte. „Wir überlegen auch eine Nutzung der Reitfläche, dem Ort der Lipizzanergala“, schildert Brandstätter.

Der Heldenberg habe sehr viel zu bieten, daher ist es dem Bürgermeister ein Anliegen, „die Schätze der Gemeinde zu beleben“.