Viele Koarln und ein Carlo im Pulkautal

Alljährlich am 4. November, dem Gedenktag des Heiligen Karl Borromäus, treffen sich rund 25 Herren aus dem Pulkautal und Retzer Land, die mit Sicherheit eines gemeinsam haben: den Vornamen Karl. Durch Corona ein Jahr verspätet, jährte sich das „Koarl-Treffen“ heuer zum 30. Mal.

Durch Ausflüge und Besichtigungen in der Umgebung hat die Zusammenkunft auch kulturellen Charakter. Landtagspräsident Karl Wilfing ist seit vielen Jahren selbst Teilnehmer der Koarl-Treffen: „Mich kennen die Leute ja fast ausschließlich als Carlo; dass ich ein Karl bin, wissen eigentlich die Wenigsten. Danke an Karl Weinwurm für die jahrelange Initiative.“

Retzer Altbürgermeister ist ältester Karl

Zur Fortführung der Zusammenkünfte wurde im Zuge des diesjährigen Treffens gleich an die jüngeren Nachfolger übergeben: Karl Peschka aus Pillersdorf und Karl Glanz aus Haugsdorf übernehmen diese ehrenvolle Aufgabe. Apropos jünger: Der jüngste anwesende Karl hat 1969 das Licht der Welt erblickt; der älteste, der Retzer Altbürgermeister Karl Fendt, wurde 1940 geboren. Mit dabei war diesmal auch erstmals eine „Karla“, die zudem am 4. November Geburtstag hat.

Gestartet wurde mit einem Frühschoppen beim Karlwirt in Alberndorf. Nach dem Mittagessen wurde der Rebveredelungsbetrieb Schmid in Hadres besucht und nach der Besichtigung eines außergewöhnlichen Kellergewölbes in der Hadreser Kellergasse endete der Abend im Kellerstüberl der Familie Schmid bei einer herrlichen Weinviertler Jausn.