Von Plattern, die auszogen, um anderswo ihr Glück zu finden

Im alten Platter Pfarrhof organisierte der Verein „Forum Platt“ eine Ausstellung über „Auswanderer aus Platt“ – also jene, die ihr Glück im Ausland gesucht haben. „Ausgangspunkt unserer Recherchen war wie so oft das Platter Heimatbuch von Matthias Fidesser. Da sind zehn Auswanderer angeführt. In der Bevölkerung war dann der eine oder andere noch zusätzlich bekannt, mit denen wir auf gezählte 17 gekommen sind“, berichtet Vorstandsmitglied Thomas Soucek.

Durch die akribische Erarbeitung dieses Themas konnten schließlich insgesamt 40 Auswandererschicksale beschrieben werden. In alle Himmelsrichtungen hatte es die einstigen Platter verschlagen – Deutschland, Rumänien, Tschechien, Italien, Frankreich, USA, Australien, Neuseeland, Brasilien, Mexiko und viele Länder mehr. Bei manchen ließen sich etliche Eckpunkte in deren Leben nachzeichnen. Bei anderen wiederum weiß man bis heute nur ein paar wenige Bruchstücke.

Eisenbahn und Dampfschiffe machten Auswandern interessanter

Auswanderer gab es in Platt genauso wie aus jedem anderen Ort. Und ganz bestimmt gab es diese auch zu jeder Zeit. So weit, so einfach. „Leider ist es aber wie immer: Je weiter wir in die Vergangenheit schauen, desto dichter werden die Nebel. Bestimmt wurden es aber auch erst mit dem Anschluss an das Eisenbahnnetz im Jahr 1872 wirklich mehr“, meint Soucek. Und über den „großen Teich“, also den Atlantik, zu reisen, sei erst mit der Dampfschifffahrt um das Jahr 1900 wirklich interessant geworden.

Die Motivation, auszuwandern, sei extrem unterschiedlich gewesen. Manchmal war es die Not, dann wieder Abenteuerlust, manchmal waren es lukrative Lockangebote aus Übersee und - selten, aber doch - war noch eine große Portion Zufall dabei.

Platter auf US-Einwanderungslisten

Aber wie kann man einen klassischen Auswanderer definieren? Ist das jemand, der seine Heimat mit irgendeinem Ausland tauscht und nie wieder zurückkehrt? Oder gehört auch jener dazu, der in jungen Jahren weggeht, sein Arbeitsleben in der Ferne verbringt, aber dann seinen Ruhestand doch wieder in Platt verbringt? Verschiedenste Varianten wurden in dieser Ausstellung beschrieben.

Die Quellenlage gibt heutzutage vieles her. Meldelisten aus weit entfernten Städten, Passagierlisten von Hochseedampfern, Einwanderungslisten in die USA (Ellis Island, New York): Da tauchen Platter auf, an die hat in Platt sicher schon seit Jahrzehnten niemand mehr gedacht. Möglicherweise werden zukünftige Quellen noch einige Details mehr preisgeben. Manches wird aber wohl für immer ungeklärt bleiben.

Platter Auswanderer

Karl und Eleonora (geb. Putz) Prohaska gingen 1912 nach Amerika und betrieben in New York eine Tankstelle und eine kleine Autowerkstatt.

Ihr Bruder Johann Putz wanderte gemeinsam mit seinem Platter Freund Johann Windisch bereits 1908 zuerst nach Kanada aus und ungefähr 1914/1915 in die USA ein.

Drei von sieben Geschwistern der Platter Familie Holzschuh (Hausnummer 59) suchten ihr Glück in den USA und in Frankreich.

Die Brüder Franz und Joseph Wurm nutzten die Inthronisierung von Kaiser Maximilian I. von Mexiko. Bestimmt gehörten sie nicht zu den 7.211 Soldaten. Etwa die gleiche Anzahl an Zivilisten sollten dort für den europäischen Lebensstandard sorgen. Bäcker, Fleischhauer oder Köche waren damals also sehr gefragt. Bei dieser zivilen Gruppe dürften sie dabei gewesen sein.

So manche gebürtige Platter der Familien Lewisch, Withofner und Gutenek gingen als Kloster-, Missionars- oder Ordensschwestern nach Holland, Zaire oder in die „heilige Stadt“ Rom.

Besonders tragisch ist der gescheiterte Versuch der Emigration des am 24. März 1892 in Platt geborenen Josef Spitzer. Er war Jude. Bereits während seiner Schulzeit übersiedelte seine Familie von Platt über Watzelsdorf nach Retz. Als junger Erwachsener ging er nach Wien, musste dann aber aufgrund des aufkeimenden Nationalsozialismus nach Prag übersiedeln. Als Tschechien von Nazideutschland überrannt wurde, kam es nur wegen seiner Abstammung zur Verhaftung im Jahr 1939 in Prag. Anfang 1940 erkannte er den Ernst der Lage und arbeitete vom Gefängnis heraus an seiner Auswanderung nach Shanghai, was mindestens 18.000 Juden bis 1941 gelungen ist. Ihm blieb diese Möglichkeit leider verwehrt, was ihm das Leben kostete. Am 18. August 1944 wurde Josef Spitzer nach Theresienstadt deportiert. Am 29. September 1944 erfolgte die Überstellung nach Auschwitz und wieder ein Monat später, am 10. Oktober 1944, wurde der Platter nach Dachau verfrachtet, wo er am 4. Jänner 1945 ermordet wurde. Josef Spitzer wollte auswandern, um sein Leben zu retten - und scheiterte daran.

„Dies veranschaulicht, wie vielseitig und interessant Heimatforschung sein kann“, sagt Vereinsobmann Reinhard Wolf und schmunzelt: „Eigentlich beschäftigen wir uns vom Heimatverein Forum Platt nur mit unserer eigenen Heimatgeschichte, wir kommen aber ganz schnell vom Hundertsten ins Tausendste.“