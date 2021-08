Zum gemeinsamen Singen mit Aussicht luden die Marktgemeinde Göllersdorf und die Volkskultur NÖ in das „Viendorfer Weingebirge“ ein. Geboren wurde die Idee, als Gemeinderätin Liane Bauer von der Initiative der Volkskultur erfahren hatte und darin eine gute Möglichkeit sah, die Kultur in der Gemeinde zu fördern, wie sie der NÖN erzählt.

Denn jede Gemeinde kann sich an der Aktion beteiligen und einen Sing-Termin mit der Unterstützung des Vereins anbieten. „Wir wollten nach dieser langen Corona-Zeit wieder gemütlich zusammen sein und diese Veranstaltung gemeinsam als Gemeinde organisieren“, erklärt die Gemeinderätin und freute sich, dass neben ihr noch die beiden Gemeinderätinnen Brigitta Pfeifer und Martina Kührer anwesend waren.

So wurde kurz darauf mit den Liedheften der Volkskultur und dem Singleiter Lukas Langer zu freudigem Gesang in die Weinberge eingeladen. Dass Langer die Leitung übernehmen würde, war für Bauer schnell klar. Denn der Breitenwaidinger sei nicht nur „mit enormem Talent gesegnet“, sondern schaffe es auch, die Leute mitzuziehen. „Er kann von Jung bis Alt alle motivieren und seine Begeisterung für die Musik super weitergeben“, schwärmte die Viendorferin.

Lukas Langer sorgte für beste Stimmung

So führte der Singleiter durch einen gemütlichen Abend, stimmte neue Lieder an und begleitete mal mit der Gitarre und mal mit der Steirischen Harmonika die Sänger. Der Einstieg erfolgte standesgemäß mit einem Jodler, ehe im Verlauf des Abends vor allem traditionelles Liedgut, wie „Das Wandern ist des Müllers Lust,“ aus dem Weingebirge zu hören war. Die Unterhaltung kam bei Langer nicht zu kurz: Mit einigen Anekdoten wusste er die Stimmung aufrechtzuerhalten.

Am Ende des Abends waren es knapp 80 Singbegeisterte, die unabhängig von Gesangsniveau und -begabung in die Viendorfer Weinberge kamen. Obwohl sich unter den Gästen viele Chormitglieder – wie jene des „Göllersdorfer Soundhaufns“, Martinschors, Großstelzendorfer Kirchenchors – befanden, folgten der Einladung auch viele andere Sänger aus der Umgebung.

Sänger unterstützen das Projekt „Ylvie“

Besonders freute es Liane Bauer, dass sogar Musikbegeisterte aus den umliegenden Bezirken Korneuburg und Mistelbach angereist waren. Diese Mischung habe es ausgemacht: „Gerade Chöre waren unter der Corona-Zeit mit Proben und Auftritten stark eingeschränkt, umso schöner war das gemeinsame Singen von Jung und Alt in diesem fast malerischen Ambiente mitten in den Weingärten im Viendorfer Weingebirge“, berichtete sie über positive Rückmeldungen der Besucher.

Da auch das Wetter mitgespielt hat, erwies sich die Standortauswahl als goldrichtig. Denn vom Viendorfer Weingebirge aus konnten die Sänger bis in das Alpenvorland sehen.

Abgerundet wurde der Abend mit einem Umtrunk, „weil der Wein im Weinviertel in so idyllischer Landschaft nun mal super dazu“ passe. Dafür schenkten die Viendorfer Weingüter Neunteufl und Zehetmaier ihre Weine und Säfte gegen Spenden aus. Der Erlös in Höhe von 510 Euro kommt dem Projekt „Ylvie“, das eine Therapie-Mühle für Schädel-Hirn-Trauma-Patienten eröffnet, in Breitenwaida zugute.

Die Wahl des Projekts sei schnell festgestanden, weil die Eröffnung kurz vor der Tür steht und die Gruppe ein Projekt in unmittelbarer Nähe auswählen wollte. „Wir wollen nicht nur das Gemeinsame genießen, sondern auch etwas Gutes tun“, erklärte Bauer die Motivation und sprach den Weingütern Neunteufl und Zehetmaier großen Dank aus.

Nach dem „überwältigenden“ Erfolg dieser Veranstaltung steht bereits fest, dass sie im nächsten Jahr wiederholt wird.