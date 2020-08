Zwei afghanische Staatsbürger, 20 und 21 Jahre alt, hatten am Dienstagabend (18.8.) bei einer Kreuzung in Viendorf einen Streit. Dieser eskalierte: Wie die Polizei mitteilt, dürfte der 20-Jährige mit einem Klappmesser auf den 21-Jährigen eingestochen haben. Dabei fügte er ihm eine Stichwunde am linken Oberschenkel zu. Ein weiterer Afghane (22) aus dem Bezirk Korneuburg habe versucht, den Streit zu schlichten und wurde ebenfalls von dem 20-Jährigen mit dem Messer - am rechten Unterarm und am linken Handrücken – leicht verletzt.

Die beiden Verletzten wurden ins Landesklinikum Hollabrunn gebracht und in der Ambulanz versorgt. Die Polizei hielt den 20-Jährigen in Viendorf an, er ließ sich ohne Widerstand festnehmen. Die mutmaßliche Tatwaffe wurde ebenfalls sichergestellt.

Der Beschuldigte wird nach Verdacht der schweren Körperverletzung angezeigt und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.