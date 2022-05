HZWEIO: Temperatur wird in Hollabrunn hörbar

Werbung 11. Mai 2022 Anzeige Job- und Bildungsmesse in Hollabrunn lädt zum 4. Mal ein

Die generative ökologische Klanginstallation am Wasserspeicher in Hollabrunn ist ein ein Projekt im Rahmen des Viertelfestival NÖ Weinviertel 2022. Blaue Maischetonnen mit einem Fassungsvermögen von je zweihundert Litern hängen am Speicherhaus II des Tiefspeichers hinter der Alten Hofmühle, direktem Sonnenlicht ausgesetzt. Jedes der Fässer enthält ungefähr hundert leere PET-Flaschen, leicht zusammengedrückt und wieder hermetisch verschlossen.

Sie dehnen sich mit zunehmender Temperatur aus und ziehen sich zusammen, wenn die Umgebung abkühlt, und erzeugen so eine Vielzahl von leisen Klick- und Plopp-Geräuschen. Mikrofone nehmen diese Klänge auf und übertragen sie an Lautsprecher im öffentlichen Raum.

Die „Komposition“ folgt einem Algorithmus, vollständig an die Naturgesetze gebunden, an den Rhythmus von Tag und Nacht sowie an Temperaturveränderungen, die sich den lokalen Wetterbedingungen verdanken – dem weiten Winkel der Sonne von Ost nach West, die die gesamte Landschaft erwärmt.

Weil Wasser knapp wird ...

Obwohl weder Wasser noch seine Geräusche verwendet werden, setzt HZWEIO Assoziationen frei: Kunststofffässer und PET-Flaschen sind Wasserbehälter, wenn Wasser nicht als natürliche Ressource verfügbar ist. Obwohl nützlich, stellen sie gleichzeitig eine ernsthafte Bedrohung für das Ökosystem der Gewässer der ganzen Erde dar. Dass Wasser angesichts der Klimakatastrophe auch hierzulande eine knapper werdende Ressource darstellt, werde gerade in den letzten Jahren als zunehmende Austrocknung der Böden im Weinviertel deutlich sichtbar, so die Künstler. Und deshalb sei der ideale Ort der Installation genau hier: über dem Wasserspeicher, der Hollabrunn (noch) verlässlich mit H2O versorgt.

Eröffnet wird die Ausstellung am 21. Mai (19 Uhr); zu sehen bis 14. August (Wasserspeicher, Mühlenring 2).

https://www.vfnoe.at/va/hzweio

