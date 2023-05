Ein kleines Eck vom Waldviertelfestival in Hardegg

Seit dem 12. Mai ist in Niederösterreich wieder Festivalzeit, und zwar im Waldviertel. Und ein kleines Eck des Bezirks - passend zum Motto „Randerscheinungen“ - ist dabei. In Hardegg gibt es von 3. Juni bis 6. August insgesamt fünf Mal das Musikfestival „Musik-Feste Kaja“ mit unterschiedlichen Programmen zu erleben und am 25. Juni wird an der Thaya ein grenzüberschreitendes Sängerfest gefeiert.

Die Burgruine Kaja bildet das Zentrum für das von Daniel Muck organisierte Musikfestival. In den Innenhöfen der geschichtsträchtigen Feste und rundherum werden Orchester- und Kammermusik, Brass und Volksmusik erklingen. An mehreren Wochenenden treten verschiedenste Formationen wie das Streich-Holz-Quartett oder das Danube Brass Ensemble auf der Burg auf. Sicherlich ein Höhepunkt: Die Waldviertler Symphoniker bringen die von Daniel Muck komponierte Nationalpark-Sinfonie für großes Orchester beim Nationalparkhaus zur Uraufführung.

Tradition der Hardegger Sängerfeste wiederbelebt

„Die Ideen hinter den einzelnen Projekten haben ihren Ursprung in der Region und erreichen in ihrer Vielfältigkeit ein Publikum aller Generationen und Interessensgebiete“, so die Kulturvernetzung über die 47 Projekte des Festivals. Auf kaum eine Veranstaltung trifft das wohl eher zu als auf das grenzüberschreitende Sängerfest am Ufer der Thaya am 25. Juni. Damit wird die alte Tradition der Hardegger Sängerfeste wiederbelebt, die vom ehemaligen Hardegger Männergesangsverein bis in die 1950er-Jahre gepflegt wurde.

Beim Hardegger Uhrturm beginnt um 14 Uhr der Festumzug der Chöre samt Musikkapelle durch die Stadt. Nach einem Stopp an der historischen Thayabrücke, wo unter anderem die österreichische und tschechische Hymne erklingen werden, erreicht der Festzug den „Alten Badeplatz“ an der Thaya, wo das „Offene Singen“ der Gastchöre aus der Region und aus dem benachbarten Tschechien stattfinden wird. Das dürfte eine sehr imposante Randerscheinung ergeben.

