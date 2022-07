Erstes Hadreser Museumsfest und der "Gupferte" in Retz

Werbung

Der Weitwinkel einer alten Kellergasse: Beim Viertelfestival-Projekt „Museumskellergasse Hadres“ in der historischen und längsten geschlossenen Kelleranlage Österreichs werden zeitgenössische Licht- und Medienkunst von Gerry Ammann, Sylvia Eckermann, Gerald Nestler und Thomas Feuerstein inszeniert. Somit treffen Gegenwart und Tradition aufeinander, ganz nach dem Geschmack von Romana Schuler und Christoph Fürnkranz, die das heurige Viertelfestival, das unter dem Motto „Weitwinkel“ steht, dazu nützen, einen Teil der alten Kelleröhren offiziell zur Museumskellergasse umzuwidmen.

Folgerichtig findet von 12. bis 14. August das „1. Hadreser Museumsfest“ statt; inklusive der Vernissage der Licht-Installation, Kreativ-Workshops, einer von Herbert Krautwurm moderierten Krimi-Autorenlesung und einem performativen Löss-Sau-Kochworkshop mit Bela Eckermann.

Programm

7. August um 9.30 Uhr: Workshop „Einführung in die Modellier- und Abguss-Technik mit Gips und Ton“ mit Gerry Ammann.

12. und 13. August um 14.30 Uhr: Workshop für Kinder von 6 bis 8 Jahren - „Total aus dem Häuschen – Wie baut man ein Terrarium für lebende Schnecken?“ mit Schneckenexpertin Jessica Wyschka.

13. August um 14 Uhr: Workshop „Einführung in die Landschaftsfotografie“ mit Leopold Pluschkowitz; 17 Uhr: Workshop „Sau im Löss“ – ein performativer Sau-Kochworkshop mit Bela Eckermann, inklusive Vorbereitung der Kochstelle, Ende ca. 20 Uhr.

14. August um 10.30 Uhr: Zubereitung der Löss-Sau, ab ca. 15.30 Uhr: Kulinarik nach der offiziellen Eröffnung des „1. Hadreser Museumfestes“; 18 Uhr: humoristische Krimi-Lesung mit dem Autorenpaar Elisabeth Lexer und Robert Boulanger sowie Köllamaun Herbert Krautwurm.

Geführte Wanderungen in Retz

Der Weitwinkel vom „Gupferten“ aus gesehen: Das Viertelfestival bietet in seiner heurigen Ausgabe auch eine Gipfelbesteigung im Programm. Allerdings geht es im Projekt von Wolfgang Hofbauer und Lukas J. Kerbler gemeinsam mit dem Museum Retz nur um und auf den „Gupferten“, einem der Retzer Hausberge.

So könnte ein Wohnturm dereinst im Mittelalter ausgesehen haben, wie ein Archäologen-Team am „Gupferten“ in Retz rekonstruierte. Foto: Gerhard Hasenhündl

„Nicht jeder Berg ist ein Berg... . Hausberge im Weinviertel“ ist der durchaus selbstironische Titel der geführten Wanderungen, die am Museum Retz ihren Ausgang nehmen. Noch am 31. Juli sowie am 12. und 13. August starten um 14 Uhr die Führungen zum „Gupferten“. Dort angekommen ist der Blick auf die Landschaft und – in einer Weitwinkelperspektive – auf die mittelalterliche Besiedlungsgeschichte gerichtet. Ein Archäologen-Team spricht über die Entstehungsgeschichte der kleinen Erhebung, seine Bewohner sowie über Hausberge der Umgebung.

Viele dieser Hügel wurden künstlich angelegt und im Mittelalter mit einem hölzernen Wohnturm bebaut. Sie fungierten als Verwaltungssitz einer Kleinregion und in Krisenzeiten als Zufluchtsort für die Bevölkerung. Bis 18 Uhr dauert die Wanderung, danach ist der Weg frei vom „Gupferten“ zum G’selchten beim Heurigen.

