Motto: "Weitwinkel" Viertelfestival im Bezirk Hollabrunn: Hausberge und besondere Klänge

Lesezeit: 5 Min RH Red. Hollabrunn

Hausberge im Weinviertel. Viele dieser Hügel wurden künstlich angelegt und im Mittelalter mit einem hölzernen Wohnturm bebaut. Foto: Gerhard Hasenhündl

B is 15. August läuft das Viertelfestival Weinviertel 2022 unter dem Motto „Weitwinkel“. Mit Originalität, Kreativität und Engagement werden insgesamt 61 Kunst- und Kulturprojekte (darunter fünf Schulprojekte) verwirklicht. Hier ein Überblick, was derzeit und in den nächsten Wochen im Bezirk Hollabrunn zu sehen ist.