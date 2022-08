Alter Seitenweg verwandelt sich in Museumskellergasse

Werbung

Am 14. August wird im Rahmen eines Viertelfestival-Projektes der alte Seitweg in Hadres zur Museumskellergasse. Hier trifft sich Tradition und Gegenwartskunst. Projektleiter sind Romana Schuler und Christoph Fürnkranz. Inzwischen wurden von der Gemeinde drei Presshäuser grundsaniert, wobei vor allem die Dachkonstruktionen einen wesentlichen Teil der Sanierungsarbeiten ausmachten.

In den Kellerröhren werden Licht- und mediale Kunstwerke von Gerry Ammann, Sylvia Eckermann, Thomas Feuerstein und Gerald Nestler präsentiert. Bildhauer und Lichtkünstler Ammann wird speziell für den Ort geschaffene Lichtobjekte in einem langen Kellergewölbe zeigen, das sich aus mehreren Kellerröhren zusammensetzt und Anfang der 1990er-Jahre gemeinsam mit Prager Studenten und Schülern der Kremser HTL ausgeführt wurde. Eine ehemalige HTL-Schülerin ist die heutige Landesrätin Christiane Teschl-Hoffmeister.

Thomas Feuersteins Arbeit „Die Prometheus-Protokolle“ wird ebenfalls in einer Kellerröhre präsentiert. Ursprünglich war dieses Werk als Hörstück konzipiert, die Handlung des Stücks spielt in einem Stollen. In Hadres wird der Künstler eine neue audiovisuelle Bearbeitung installieren. Das ursprüngliche Hörstück findet dann real in der Hadreser „Unterwelt“ statt. Sylvia Eckermann zeigt mit „Soil & Gold“ eine audiovisuelle Installation, die eine Metapher für die Unzulänglichkeit allen menschlichen Strebens darstellt. In dem Film „Alles hat Grenzen. Nur der Mondfisch nicht“ von Gerald Nestler und Sylvia Eckermann spricht die Natur als Mensch zu uns und bringt dies in ökologisch-kulturellen Bildern zum Ausdruck, die einer Vision des Einklangs zwischen Menschen und Natur Gestalt verleihen.

Einblick in die Kellerkultur der Weinviertler

Am Eröffnungstag geben die Autoren Lexer & Boulanger mit einer Lesung aus einem ihrer unernsten Kriminalromane Einblick in die Weinviertler Kellerkultur. Die Lesung wird von Köllamaun Herbert Krautwurm fachkundig und humorvoll moderiert.

Vor der eigentlichen festlichen Eröffnung werden mehrere Workshops für Erwachsene und Kinder im alten Seitweg angeboten: eine Einführung in die Modellierung von Ton und Gipsabdrücken am 7. August mit Ammann; Kinderprogramm rund um die Weinbergschnecke am 12. und 13. August mit Jessyka Wyschka; Natur- und Landschaftsfotografie mit Leo Pluschkowitz am 13. August und ein performativer Kochworkshop, die „Sau in Löss“ mit Bela Eckermann am 13. und 14. August.

Für die Kulinarik wird natürlich bestens gesorgt. Das Restaurant Pulkautaler & Catering liefert Beilagen zur Löss-Sau sowie vegetarische Speisen, und Winzer vor Ort verwöhnen die Besucher mit einem guten Tropfen. Informationen, Getränke, Kaffee und hausgemachte Kuchen und Mehlspeisen werden bereits vorher, während des Aufbaus, für Besucher bereitgestellt.

Anmeldungen für die Workshops unter 0664/22 53 026 oder bureau@iersid.net .

