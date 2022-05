Ein Festival fürs Hintaus in Hart-Aschendorf

Werbung 11. Mai 2022 Anzeige Job- und Bildungsmesse Hollabrunn 2022

Das Hintaus in den Weinviertler Dörfern hat es Franz Seidl angetan. Der Künstler widmete einen ganzen Kalender diesem Thema – und jetzt sogar ein Festival. Dieses geht am letzten Mai-Wochenende in Hart-Aschendorf über die Bühne.

Franz Seidl will nicht, dass das Hintaus in Vergessenheit gerät. Foto: Franz Seidl

Das Hintaus als Besonderheit. Warum liegt das Hintaus dem Künstler so am Herzen? „Das gibt es so nur bei uns“, weiß er. Das Hintaus sei früher ein Naturrefugium gewesen, das langsam zu verschwinden droht. Darum will Seidl Bewusstsein schaffen.

„Das Hintaus ist für das Weinviertel so typisch wie die Kellergassen. Es ist bei den Menschen nur noch nicht angekommen, dass es genauso etwas Besonderes ist.“ Die Hintaus-Gärten waren nicht gepflegt, die Natur durfte sich einfach entwickeln.

„Das ist wichtig für die Biodiversität, aber auch für uns Menschen: Es tut einfach der Seele gut.“

Und dort im Hintaus, wo alles etwas schlampiger und unbeaufsichtigt war, gab es für Kinder einiges zu entdecken. „Jetzt wird alles so hergerichtet, dass der Rasenmähroboter fahren kann. Das ist doch langweilig“, denkt Seidl an seine Zeit als Kind zurück.

Die Idee fürs Hintaus-Projekt. Mit seiner Begeisterung für dieses noch nicht viel beachtete Kulturgut steckte Seidl den Geschichtenerzähler Paul Daniel aus St. Andrä-Wördern (Bezirk Tulln) an. Die beiden taten sich zusammen und reichten ihr „Hintaus-Festival“ beim Weinviertler Viertelfestival ein. „Was sich im Hintaus abgespielt hat, haben wir recherchiert“, denkt Seidl an seine Kindheit zurück. In Gesprächsrunden mit Zeitzeugen erfuhren die beiden von „G‘spusis“ und Lausbubenstreichen, aber auch bedrückenden Ereignissen.

Paul Daniel entwickelte die Idee zum Hintaus- Festival mit. Foto: privat

All diese Geschichten sammelten der Künstler und der Geschichtenerzähler. Diese gibt es nun auf der Homepage www.hintaus.at nachzulesen. „Wir haben bereits um die 60 Geschichten und es kommt immer noch etwas dazu“, freut sich Paul Daniel, dass sich das Projekt weiterentwickelt.

Doch diese Geschichten sind nicht der einzige Beitrag zum Hintaus-Festival: Es gibt eine Ausstellung in der Hart-Aschendorfer Kellergasse rund um das Thema „Hintaus und Hintnach“. „Es soll eine kritische Durchleuchtung sein“, sagt Seidl, der selbst einige Bilder beisteuert. In der Ausstellung soll gezeigt werden, dass die Welt nach dem Hintaus nicht aus ist; außerdem soll sie anregen, die heutige Siedlungspolitik zu überdenken.

Für eine weitere Ausstellung sind Gemeindebürger und Schulen eingebunden: „Es wird ein Schuhschachtelmuseum geben“, informiert Seidl. Wie das aussieht? Schuhschachteln sollen – natürlich zum Thema Hintaus – gestaltet werden. „Dabei ist alles erlaubt“, sagt der Künstler. Von der Zeichnung, die man einfach einklebt bis hin zur selbst gebastelten Kulisse. Ausgestellt werden diese im „wunderbar renovierten Stadel von Monika und Karl Altenburger“.

Beim Stichwort Stadel denkt Seidl an einen weiteren Mitstreiter: Richard Edl. Er ist einer der Initiatoren der Stadelakademie. Als er von Seidls und Daniels Projekt hörte, wollte er sich ebenfalls gern einbringen. „So ist die Idee zur Stadelplauderei entstanden“, verrät der Hart-Aschendorfer.

Das Hintaus-Festival. Was Seidl und Daniel besonders freut: Weil der Weinviertler Dichter Martin Neid ebenfalls für das Thema brennt, wird er gemeinsam mit Jimmy Schlager und Chris Heller am Eröffnungsabend beim Heurigen Pamperl mit dem legendären Musikkabarett-Programm auftreten.

Am Sonntag wird zum Erzählfrühschoppen im Stadel von Karin Stanger und Andreas Herok geladen. Seidl und Daniel werden moderieren, Zeitzeugen dürfen hier ihre Erinnerungen erzählen. „Die Geschichten sind sehr spannend. Es ist eine ganz andere Welt“, erinnert sich Seidl etwa an die Erzählungen seiner Eltern. Wenn im Publikum jemand eine Hintaus-Geschichte zu berichten hat, darf er diese am Sonntagvormittag gern beisteuern.

Hintaus-Beiträge. „Unser Projekt ist noch lange nicht abgeschlossen, es entwickelt sich immer weiter“, sagt Erzähler Paul Daniel, dass weitere Beiträge immer gern gesehen sind. Egal, ob Geschichten, Gedichte oder noch eine Schuhschachtel fürs Museum – Mitarbeit ist gern gesehen. Alle Infos dazu sind auf www.hintaus.at zu finden. Die Geschichten können per E-Mail an die Initiatoren geschickt werden: info@hintaus.at.

