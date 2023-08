Die VR-Reisen in Maissau sind der Renner

Über die VR-Brillen, die virtuelle Reisen zu verschiedenen Städten und Orten in Österreich, aber auch darüber hinaus ermöglichen, hat die NÖN bereits berichtet. Kürzlich sind vier solcher Brillen in der Bibliothek Maissau eingelangt - leihweise und für Interessierte zum Testen. Und sie kommen gut an.

„Diese Brillen, die in Bild und Ton verschiedenste Orte vermitteln, sind gerade für Senioren sehr ideal“, erläutert Christa Fleschitz, die für dieses Projekt in der Bibliothek Maissau verantwortlich zeichnet. „Damit können bequem von der Bibliothek aus Rundreisen durch interessante Städte in ganz Europa, aber etwa auch die Teilnahme an einer Weinlese vermittelt werden.“ Ganz ohne selbst irgendwelche Reisestrapazen auf sich nehmen zu müssen, können neue Erfahrungen gesammelt werden.

Vom Erlebnis der virtuellen Reise überzeugten sich jetzt auch Landtagsabgeordnete a.D. Marianne Lembacher, Bürgermeister Franz Kloiber und Herta Berger, Obfrau der Maissauer Senioren.