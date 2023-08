Große Stimmen in einem kleinen Raum und leise Töne

Auf ein Einsehen des Wettergottes - so vorhanden - durfte das „Festival der Kulturen“ an diesem ersten Augustwochenende nicht mehr hoffen. Auch das Konzert des dritten Festivaltages musste ins Innere verlegt werden, diesmal in die Kulturmü'µ. Eine Zeit lang schien es fraglich, ob der Raum alle eintreffenden Zuhörer würde aufnehmen können. Nachdem auch das Foyer zum Zuschauerraum umfunktioniert wurde, fanden (fast) alle ihren Platz. Einige Spontanentschlossene mussten abgewiesen werden, weil das Konzert wirklich restlos ausverkauft war.

Das mag an Lokalmatador Thomas Weinhappel gelegen haben, der ein paar musikalische „Friends“ zusammenrief und das Publikum zur „Notte Italiana“ lud. Zu diesen Freunden sollte auch Martin Mairinger, ebenfalls aus dem Bezirk, gehören. Ihn hatte aber leider der Corona-Virus erwischt. Mit Arthur Espiritu konnte Weinhappel aber einen anderen Freund an diesem Abend begrüßen. Bis vor Kurzem standen die zwei noch in Klosterneuburg als Don Carlos und Marquis von Posa in Verdis Oper gemeinsam auf der Bühne.

Viel Spaß hatte Thomas Weinhappel bei seiner Anmoderation durch Rudi Roubinek. Spaß hatte Weinhappel übrigens auch deshalb, weil er mal wieder daheim singen konnte. Foto: Christian Pfeiffer

Sopranistin Heidi Manser und Pianistin Bernadette Eliskases-Tuzar ergänzten die Gästeliste des Abends. Als Gastgeber unter dem Motto „Viva Italia“ fungierte, wie die Abende zuvor, Rudi Roubinek. Mit dem Italienisch haderte er immer noch, bekam aber ein wenig Nachhilfe von Thomas Weinhappel, die kurzfristig zu fruchten schien. Überhaupt dürfte die Chemie zwischen Roubinek und Weinhappel gestimmt haben, denn die Vorstellung des Sängers geriet dann eher zu einer Doppelconférence - zur besten Unterhaltung des Publikums.

Mit Champagner in einen lockeren Opernabend

Gesungen wurde aber natürlich auch an dem Abend, der dem leichteren Repertoire der Oper gewidmet war. Also wurde mit der „Champagner-Arie“ aus Mozarts Don Giovanni gleich mal eine Flasche Prickelwasser geköpft. Weinhappel blieb sozusagen als Don Giovanni auf der Bühne und bekam mit Zerlina, Heidi Manser, Verstärkung für das Duett „Reich mir die Hand, mein Leben“. Da zeichnete sich schon ab, dass dies ein sehr lockerer Opernabend werden würde.

Auch Arthur Espiritu trug mit „La donna è mobile“ aus Verdis Rigoletto zum weiteren Wohlbefinden des Publikums bei. Oder wie es Roubinek formulierte: „Verdis Werk ist ein einziges Gemetzel, aber schön anzuhören.“ Zu einem kleinen Meisterwerk für sich geriet der Gefangenenchor aus Nabucco, den Bernadette Eliskases-Tuzar solo am Klavier spielte. Die Schlichtheit der Version hatte etwas umso Eindringlicheres. Eliskases-Tuzar ersetzte die Wucht des Chores durch die Zartheit ihres Instruments.

Die Pianistin Bernadette Eliskases-Tuzar hätte Rudi Roubinek in Hollabrunn nicht extra vorstellen müssen. Er tat es trotzdem mit Witz und dem Hinweis auf ihre zahlreichen Meriten. Foto: Christian Pfeiffer

Diese Zartheit machte das Sehnen nach Freiheit flehentlicher hörbar. Ein spielerischer Moment ließ an die Unbeschwertheit vergangener Freiheit denken. Damit war ein kleiner dramatischer Kontrapunkt zur Leichtigkeit gesetzt. Als „echter Weinviertler“ hatte Weinhappel als kleines Dankeschön an seine Heimat etwas Besonderes zu bieten: eine Hollabrunner Version von „Santa Lucia“.

Umgekehrte Logik mit anti-britischem Wetter?

„Oh, siaßes Hollabrunn, voll Herzenswärme“, hebt diese an und endet mit der Liebeserklärung: „Zu jeder Jahreszeit, wann i zu eich kum, find’ i eich liabe Leit in Hollabrunn!“ Da gab's dann zumindest in den Herzen des Publikums ein bisschen Sonne, wofür es sich großzügig mit Applaus bedankte.

Mit Roubinek dürfte das Festival einen wirklich passenden Partner gefunden haben. Und beim nächsten Jahresmotto könnte man es ja mit umgekehrter Logik versuchen und England in den Programmmittelpunkt stellen.