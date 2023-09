Bedrohte Art: Die Gaukler der Landschaft im Nationalpark Thayatal

Unter Vogelkennern ist der Greifer, so wie alle Weihen, bekannt durch seinen knapp über der Landschaft gaukelnden Suchflug nach Nahrung. Am Speisezettel stehen kleine Säugetiere und Singvögel, die über freiem Feld gesucht werden. Es handelt sich um die Kornweihe, eine sehr seltene Art.

Anders als der Mäusebussard, der ein Wartenjäger ist und meistens eine Ansitzwarte braucht, ist die Kornweihe auf der Suche nach Beute immer in Bewegung. Die braunen Weibchen und Jungvögel unterscheiden sich kaum, das Männchen aber kann an der hellgrauen Oberseite mit schwarzen Flügelspitzen gut erkannt werden. Ebenfalls ist bei der Kornweihe, wie bei allen Weißbürzelweihen, ein weißer Fleck (Bürzel) zwischen Rücken und Schwanz sichtbar.

Nationalpark-Ranger und Vogelexperte Robert Müllner Foto: Nationalpark Thayatal

Die naturnahe Landschaft im und um den Nationalpark lieben diese Greifvögel besonders. Die Anzahl dieser Art ist in Zentraleuropa jedoch durch den Verlust an Lebensraum stark bedroht. Darum ist es umso bemerkenswerter, dass die Bruterfolge in unserer Region sehr hoch und heuer so viele Jungvögel wie noch nie ausgeflogen sind.

Die Brutreviere befinden sich meistens versteckt in Aufforstungsflächen, die durch Windwurf oder durch Borkenkäferbefall entstanden sind. Es wäre doch sehr schade, wenn die Weihen durch Verlust des Lebensraumes und der Brutreviere in unserer wunderbaren Naturlandschaft verschwinden würden. Die Gaukler rund um den Nationalpark Thayatal mit ihren spontanen Flugmanövern und Wendungen in der Luft zur Jagd nach ihrer Lieblingsbeute, den Wühlmäusen, würden uns fehlen.